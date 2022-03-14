У Росії 13 березня на антивоєнних мітингах затримали 900 людей
За 13 березня на мітингах проти воєнних дій Росії на території України затримали 900 людей
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За даними "ОВД-Інфо", який фіксує затримання, у 37 містах Росії поліція затримала щонайменше 903 людей. Російські силовики затримували учасників антивоєнних мітингів на Уралі та Сибірі. Найбільше затриманих у Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі.
Представники МВС Росії поки не коментували інформацію про кількість затриманих.
Загалом від початку російського вторгнення 24 лютого в Росії на акціях затримали понад 14 тис. людей.
- 13 березня Олексій Навальний назвав Путіна "ошалілим маніяком" й попросив росіян виходити на площі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе