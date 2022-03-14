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Головна війна з Росією У Росії 13 березня на антивоєнних мітингах затримали 900 людей

У Росії 13 березня на антивоєнних мітингах затримали 900 людей

14 березня, 2022 понедiлок
01:33
війна з Росією росія мітинг

За 13 березня на мітингах проти воєнних дій Росії на території України затримали 900 людей

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними "ОВД-Інфо", який фіксує затримання, у 37 містах Росії поліція затримала щонайменше 903 людей. Російські силовики затримували учасників антивоєнних мітингів на Уралі та Сибірі. Найбільше затриманих у Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі.

Представники МВС Росії поки не коментували інформацію про кількість затриманих.

Загалом від початку російського вторгнення 24 лютого в Росії на акціях затримали понад 14 тис. людей.

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Росія
мітинги
протести
РФ
антивоєнний мітинг
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