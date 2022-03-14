У Росії 13 березня на антивоєнних мітингах затримали 900 людей

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



За даними "ОВД-Інфо", який фіксує затримання, у 37 містах Росії поліція затримала щонайменше 903 людей. Російські силовики затримували учасників антивоєнних мітингів на Уралі та Сибірі. Найбільше затриманих у Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі.



Представники МВС Росії поки не коментували інформацію про кількість затриманих.



Загалом від початку російського вторгнення 24 лютого в Росії на акціях затримали понад 14 тис. людей.

13 березня Олексій Навальний назвав Путіна "ошалілим маніяком" й попросив росіян виходити на площі.