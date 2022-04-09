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Головна Культура "Путін – чудовисько": зірка серіалів "Беверлі Хілс" та "Чародійки" відреагувала на ракетний удар ворога по вокзалу Краматорська

"Путін – чудовисько": зірка серіалів "Беверлі Хілс" та "Чародійки" відреагувала на ракетний удар ворога по вокзалу Краматорська

9 квітня, 2022 субота
00:28
Культура

Американська актриса Шеннен Догерті різко засудила злочинний ракетний обстріл режимом Путіна цивільного населення, яке намагалося вибратися з Краматорська, назвавши такі дії окупантів військовим злочином та справжнім звірством

Про це актриса написала в Instagram.

"Це спустошує те, що відбувається в Україні. Невинні мирні жителі, які стають мішенню, коли вони намагаються втекти або підходять за їжею, сідають на велосипед. Цільово. Руки зв’язані, кулі в голови, жінки та діти зґвалтовані, а потім убиті. Якщо ви не знаєте про звірства, які вчиняються за керівництва Путіна, то вам слід це усвідомити. Його солдати, його найманці здійснюють жахливі акти військових злочинів. На цивільних. На дітей. Путін – чудовисько, і кожен, хто вчиняє подібні дії проти мирного населення, також жахливий", - написала Шеннен Догерті.

Також вона додала, що всі небайдужі мають тиснути на свої уряди, щоб вони зробили більше.

"Поділіться інформацією, продовжуйте говорити про те, що відбувається. Пожертвуйте на гуманітарну допомогу. Не закривайте на це очі, тому що краще не бути свідком військових злочинів, не ігноруйте це, бо відчуваєте, що це не ваша проблема. Це проблема для всіх нас. Бог благословить вас усіх. Господи, благослови Україну", - написала акторка.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська. Міський голова Краматорська розповів про обстріл вокзалу міста під час евакуації людей, зокрема, якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей. Президент США засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими військами і обіцяє підтримку Україні. Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко звернувся до світу після обстрілу росіянами вокзалу в Краматорську

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