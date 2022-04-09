"Путін – чудовисько": зірка серіалів "Беверлі Хілс" та "Чародійки" відреагувала на ракетний удар ворога по вокзалу Краматорська

Про це актриса написала в Instagram.

"Це спустошує те, що відбувається в Україні. Невинні мирні жителі, які стають мішенню, коли вони намагаються втекти або підходять за їжею, сідають на велосипед. Цільово. Руки зв’язані, кулі в голови, жінки та діти зґвалтовані, а потім убиті. Якщо ви не знаєте про звірства, які вчиняються за керівництва Путіна, то вам слід це усвідомити. Його солдати, його найманці здійснюють жахливі акти військових злочинів. На цивільних. На дітей. Путін – чудовисько, і кожен, хто вчиняє подібні дії проти мирного населення, також жахливий", - написала Шеннен Догерті.

Також вона додала, що всі небайдужі мають тиснути на свої уряди, щоб вони зробили більше.

"Поділіться інформацією, продовжуйте говорити про те, що відбувається. Пожертвуйте на гуманітарну допомогу. Не закривайте на це очі, тому що краще не бути свідком військових злочинів, не ігноруйте це, бо відчуваєте, що це не ваша проблема. Це проблема для всіх нас. Бог благословить вас усіх. Господи, благослови Україну", - написала акторка.

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