Путін доручив чиновникам розвивати сферу розробки та виробництва компонентів для безпілотників, - ISW
Президент Росії Володимир Путін доручив чиновникам розвивати індустрію розробки і виготовлення компонентів для безпілотників, що вказує на продовження поступової мобілізації оборонно-промислового комплексу Кремлем
Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики пишуть, що 28 квітня Путін відвідав підприємство з виробництва безпілотників в індустріальному парку "Руднево" у Москві. Пізніше президент РФ взяв участь у нараді, під час якої наголосив на важливості розвитку виробництва БПЛА в країні.
Також він назвав розвиток індустрії дронів "технологічним суверенітетом", після чого доручив чиновникам збільшити здатність розробляти та виготовляти компоненти для БПЛА самостійно. Путін, імовірно, припустив, що що Кремль турбує залежність від Ірану та інших третіх сторін у сфері безпілотників.
Раніше аналітики ISW оцінювали, що Росія хоче уникнути ширшої економічної мобілізації, яка викличе подальші внутрішні економічні потрясіння та відповідне невдоволення.
"А оголошений Кремлем план збільшити виробництво безпілотників до 2030 року вказує на те, що Кремль продовжує поступову мобілізацію певних частин російського ОПК, замість повного переходу на "військові рейки", - ідеться у звіті.
- 27 квітня стало відомо, що у боях за Бахмут зростає конкуренція та загострюються розбіжності між російськими приватними військовими компаніями.
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