Путін думає, що єдність Заходу трісне, але він помиляється, – Байден про допомогу Україні
Президент США Джозеф Байден заявив, що Володимир Путін помилиться, якщо надалі вважає, що Захід перестане підтримувати Україну
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Twitter Байдена.
"Поки Росія продовжує чинити жорстокість проти України, Путін розраховує на те, що ми втратимо до неї інтерес. Він робить ставку, що західна єдність трісне. Ми знову доведемо, що він помиляється", - йдеться у твіті Джозефа Байдена.
- 21 квітня президент США оголосив нову програму "Єднаймося для України" (Uniting for Ukraine).
- 21 квітня Байден також повідомив про новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн.
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