Путін дуже невпевнений, він на грані психологічної поразки - Горбач
Путін дуже невпевнений, він на грані психологічної поразки, він знизує постійно плечима, він постійно розводить руками, він постійно переминається з ноги на ногу, його психіка говорить про те, що він сам не вірить в те, що говорить, відчуває себе дуже невпевнено, йому страшно і фізично боїться за свою долю та за своє життя
Про зустріч Путіна та Лукашенка поділився своїми думками та спостереженнями Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва в етері Еспресо TV.
Політичний аналітик розказав: "Це відео Путіна я спеціально в інтернеті подивився другий раз, відключивши звук. І що я побачив: на фоні величезної ракети він стоїть разом з Лукашенком. Якщо не слухати слова, бо слова абсурдні, а дивитися просто за поведінкою, жестикуляцією, мімікою і мовою тіла, що називається, то він знизує постійно плечима, він постійно розводить руками, він постійно переминається з ноги на ногу. Тобто психіка його говорить про те, що він, звичайно, сам не вірить в те, що говорить. І він відчуває себе дуже невпевнено, йому страшно, він фізично боїться за свою долю та за своє життя. Він дуже невпевнений, і це означає, що він на грані психологічної поразки".
Володимир Горбач підкреслив: "Найголовніший сенс, що нам потрібно не боятися Путіна і не тільки нам, а всьому світу. І нам не боятися і закликати інших наших західних партнерів не боятися протистояти Путіну - і він загине".
- Нагадаємо, 12 квітня Путін зустрівся з Лукашенком: обговорили війну проти України і "єдиний оборонний простір"
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