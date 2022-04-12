Путін дуже невпевнений, він на грані психологічної поразки - Горбач

Про зустріч Путіна та Лукашенка поділився своїми думками та спостереженнями Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва в етері Еспресо TV.



Політичний аналітик розказав: "Це відео Путіна я спеціально в інтернеті подивився другий раз, відключивши звук. І що я побачив: на фоні величезної ракети він стоїть разом з Лукашенком. Якщо не слухати слова, бо слова абсурдні, а дивитися просто за поведінкою, жестикуляцією, мімікою і мовою тіла, що називається, то він знизує постійно плечима, він постійно розводить руками, він постійно переминається з ноги на ногу. Тобто психіка його говорить про те, що він, звичайно, сам не вірить в те, що говорить. І він відчуває себе дуже невпевнено, йому страшно, він фізично боїться за свою долю та за своє життя. Він дуже невпевнений, і це означає, що він на грані психологічної поразки".



Володимир Горбач підкреслив: "Найголовніший сенс, що нам потрібно не боятися Путіна і не тільки нам, а всьому світу. І нам не боятися і закликати інших наших західних партнерів не боятися протистояти Путіну - і він загине".



Нагадаємо, 12 квітня Путін зустрівся з Лукашенком: обговорили війну проти України і "єдиний оборонний простір"