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Путін готується до внутрішньої війни

Орест Сохар
16 серпня, 2023 середа
12:03
Погляд Орест Сохар

Якщо раніше персональна "охранка" російського самодержця очікувала конфліктів з власним народом, то тепер вже — і з армією. Тому Росгвардія фарширується важкими озброєннями.

Задачею римських преторіанців був захист цезаря від будь-яких загроз, в тому числі —  від власних військ і бунтівних полководців. Назва підрозділу походить від слова "преторій" - намет полководця. Не варто плутати зі столицею ПАР Преторією.

По суті своїй, Росгвардія (РГ) - це внутрішні війська, створені для підтримки правопорядку в країні, придушення заколотів. В часи СРСР бійцям цих підрозділів вистачало саперної лопатки для виконання своїх задач: розгону мітингів. Після заколоту Пригожина верховний бункер-командувач поклопотався, щоб його РГ підросла до статусу римських преторіанців: 4 серпня глава держави підписав закон, згідно з яким "охранка" тепер на рівних зможе воювати з бойовими армійськими підрозділами.

В законі "Про війська національної гвардії РФ" поняття "зброя" замінюється на "озброєння", а поняття "бойова техніка" - на "військова техніка".  Під "озброєннями" можуть розумітись артилерія та ударні вертольоти, — зазначено у звіті британської розвідки. До речі, в розпорядженні Росгвардії напівлегально вже є 5 змішаних авіаполків та 8 окремих ескадрилей. Тож, очевидно, йдеться про щось більш "нарядне".

Незмінний командувач Росгвардії Віктор Золотов упродовж усієї своєї карʼєри добивався ще й танків. Цю вимогу він реанімував одразу після заколоту "вагнерівців" – не забувши похвалити підлеглих за чудове невтручання виконання роботи. Важку техніку йому теж дадуть.

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Зрозуміло, що Золотов — колишній керівник служби персональної охорони Путіна. Вони познайомилися з ним ще в 90-х, коли майбутній диктатор носив портфелі меру Санкт-Петербурга, а Золотов — прикривав зад йому і його Ксюшє. У нинішнього  командувача РГ давній звʼязок з криміналом, і він робив для фюрера чимало як брудної роботи, так і "чистої", наприклад, керував будівництвом скандальних президентських резиденцій, в тому числі — в Геленджику. Журналісти-розслідувачі знайшли у "гвардійця" майна та коштів на мільярди доларів. Це свідчить, наскільки фюрер цінує свою безпеку.  Зрозуміло, що РГ підкоряється особисто президенту.

Фюрер давно планував воювати з власним народом, але тепер уже готовий дати бій і власній армії.

Ще до заколоту Золотова "підсилили" бригадою спецзагону ГРУ генштабу. У поліцейських "сторож Путіна" затрофеїв сцецзагони СОБР та ОМОН. Щороку зростає чисельність РГ, і торік сягнула 340 тис. "багнетів". Очевидно, на наступний бюджетний рік Золотову накинуть ще 50-100 тис. голів для заспокоєння Путіна.

Тепер поправка щодо озброєнь перетворює "гвардійців" на повноцінну альтернативну армію. Щось подібне робив Гітлер, давши Гіммлеру карт-бланш щодо розбудови Waffen SS, відданих особисто фюреру.  Гітлер не вірив армійському офіцерству з його уявленнями про мораль і державні інтереси. І не даремно… Путін потрапив в аналогічну ситуацію: війна йде не так і не туди, невдоволення в армії росте, Шойгу – радше клоун, ніж бойовий шаман. Та й тут ще заколот Пригожина і нелояльність генералів… боятись фюреру є чого.

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Тут саме час передати щирий привіт ботоксному вождю і нагадати, що чимало римських імператорів загинули від рук преторіанців, деякі були страчені безпосередньо префектом гвардії. Зокрема, так віддав Богу душу знаменитий Калігула, якого старанно наслідує господар Кремля в компанії з гімнастичною колись Кабаєвою. А ще імператор Коммод… Ось взагалі прекрасна історія: префект преторіанців Макрін вбив імператора Каракалла, після чого сам став імператором.  Прекрасна аналогія, я вважаю.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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