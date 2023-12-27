Путін говорив Сі Цзіньпіну про щонайменше 5 років війни під час останньої зустрічі, - ЗМІ

Про це повідомляє Nikkei Asia.

У березні Путін сказав, що Росія воюватиме щонайменше п'ять років, і запевнив очільника Китаю, що РФ зрештою переможе.

Як пише Nikkei, це могло вплинути на відносини між Росією та Китаєм, що, зокрема, відобразилося у китайській миротворчій місії в Європу та звільненні міністра закордонних справ КНР.

За даними медіа, Китай переглянув стратегію, оскільки довга війна в Україні вплине на плани та амбіції Сі Цзіньпіна під час його третього терміну на посаді очільника КНР, зокрема, на приєднання Тайваню.

З огляду на заяву Путіна, зазначає Nikkei, повідомлення про нібито відкритість до перемир'я та переговорів не слід сприймати як правду. Ймовірно, він просто хоче створити ілюзію напередодні президентських виборів, вважаючи, що це йому допоможе.