Путін і Ердоган планують посилити співпрацю РФ і Туреччини

Про це заявили в Адміністрації президента РФ.



Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін обговорили двостороннню співпрацю й "підтвердили готовність до подальшої активізації взаємовигідного партнерства" між країнами.



"Сторони також торкнулися глобальних проблем, зокрема нещодавніх пропозицій щодо розробки юридично зобов'язуючих угод, які гарантуватимуть безпеку Росії, ситуації на Південному Кавказі та зусиль щодо врегулювання сирійської та лівійської криз", - зазначили у Кремлі.



Управління з комунікацій Туреччини повідомило, що розмова була сконцентрована на покращення відносин між країнами.



"На зустрічі обговорювалися Кавказ, Сирія та Лівія, а також регіональні та міжнародні події, які підтвердили рішучість розвивати співробітництво Туреччини та Росії у всіх сферах", - розповіла турецька сторона.



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