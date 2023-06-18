Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Путін і Салазар: диктатори дають себе дурити
OPINION

Путін і Салазар: диктатори дають себе дурити

Сергій Фурса
18 червня, 2023 неділя
16:05
Погляд Сергій Фурса

Путін виступив публічно на тему, як захопити світ не привертаючи увагу санітарів. Або як мати змогу знищити будь-яку будівлю в Києві, але не робити цього, бо просто не хочеш, а не тому, що не можеш

Дуже інформативний виступ, насправді. Хоч він і відбувався під час театру абсурду на економічному форумі. Багато чого пояснює. В тому числі навіщо росіяни весь травень заважали спати мешканцям Києва.

Що стало ясно з виступу Путіна? Що саме для нього робот-андроїд Конашенков влаштовує всі ці щоденні виступи, протягом яких вони доповідають про нищення 100500 хаймерсів і мільйонів найманців з Польщі.

Це шоу для одного глядача. Для Путіна. І він в це вірить. Всі інші дивляться і ржуть, а Путін вірить.

А тоді виходить Путін і каже, що знищив навколо Києва 5 комплексів "Патріот". З двох, що Україна отримала.

Здавалося б, обстріли Києва у травні не мали ніякого сенсу. Економити ракети весь березень і квітень, щоб потім, напередодні українського наступу, тупо злити їх на беззмістовні нічні обстріли? Щоб в червні знов лише обмежено обстрілювати. Тут же не було ніякого сенсу. Якщо слідувати логіці та вважати, що всі мають достатній обсяг інформації.

Читайте також: Як росіяни налякали бегемота і пробили колесо "Патріоту"

А якщо ні? Якщо військові стріляють і доповідають Путіну, що знищили дуже багато важливих цілей. Від "Патріота" до Буданова. Тоді сенс являється. Тоді можна повторювати майже кожну ніч. Бо ти тоді не б'єшся головою об українське ППО, руйнуючи сон киянам (така собі військова ціль), а робиш результативні атаки. І звісно їх треба повторювати, не жаліючи дефіцитні ракети. Щоб знову заслужити похвалу диктатора. Якому знов в папочці напишуть, а по телевізору Конашенков доповість, про вражаючи успіхи.

Вони стріляють не щоб попасти. А щоб доповісти Путіну, що попали. І забезпечити цим комфортне перебування для себе на фінансових потоках.

Це все дуже нагадує історію португальського диктатора Салазара, який в кінці свого життя все ще правив, але був вже не сповна розуму. І от для нього видавали в одному екземплярі газету, де все було зашибісь. В тому числі вони вигравали постійно в колоніальних війнах. А для Путіна от навіть по телевізору виступають. І в бункері дід радіє, що "Патріотів" у цього НАТО скоро не залишиться.

Читайте також: Західні технології перемогли російську зброю Судного дня

А далі Путін так у це вірить, що сам виходить ганьбитися з цими тезами на люди. Бо навряд він би це робив, якби думав, що то лише пропаганда для лопухів. І від довгого сидіння в бункері в нього просинається жага до навчання інших і вилазить вся "подноготная". Від побутового шовінізму і расизму (а вони ж рік думали як пояснити нацистів в Києві і єврея президента і за рік змогли придумати тільки цю ганьбу) до нищення 5 комплексів "Патріот".

"Умом Россию не понять". Це правда. Якщо мислити виходячи з критеріїв, координат цивілізованого світу. Але якщо знати правила гри, то все відразу з цією Росією зрозуміло.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Володимир Путін
ППО
російська армія
Війна з Росією
ракетний удар
пропаганда
Читайте також:
Реджеп Таїп Ердоган
17 червня, 2023 субота
Треба готуватися до дуже складних відносин між Туреччиною та США, - експерт-міжнародник Семиволос
Міхеїл Саакашвілі
17 червня, 2023 субота
Саакашвілі заявив про намір повернутися у грузинську політику
війна проти РФ ЗСУ
18 червня, 2023 неділя
Американське видання The American Conservative звинуватило США у війні в Україні
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
18 червня
16:24
Александар Вучич
Президент Сербії вважає "беззмістовним" подальший діалог з Косовом
16:19
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Мікрорайон Херсона Острів під'єднають до енергомережі наступного тижня, підключення газу почнеться 26 червня, - голова ОВА
15:38
Святогірська Лавра
Донецька ОВА сприятиме переходу Святогірської лаври до ПЦУ
15:35
Гра у кальмара
Netflix запускає реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"
14:48
Майкл Макфол експосол США у РФ
Адміністрація Байдена та країни НАТО мене не почули, - експосол США Макфол про необхідне для перемоги України до кінця року
14:20
російські військові окупанти
З початку анексії Криму до армії РФ незаконно призвали 40 тис. кримчан, - правозахисниця Скрипник
14:01
OPINION
Віктор Шлінчак
Чому політичні призначення послів вже не дивують
13:53
Абрамович
Абрамович хоче розподілити гроші від продажу "Челсі" між українцями та росіянами, - Daily Mail
13:42
У Лондоні пройшла акція за декриміналізацію абортів
У Лондоні пройшла акція за декриміналізацію абортів
13:16
Одеса
Відтепер розважальні заклади в Одесі працюватимуть до 22:00
12:54
Пожежа на поромі в Бохолі, Філіппіни, 18 червня 2023 р.
На Філіппінах загорівся пором зі 120 пасажирами на борту
12:50
Порошенко купив для ЗСУ пів тисячі тепловізорів
12:21
Єнс Столтенберг
Україна має сама визначати умови для справедливого завершення війни, - Столтенберг
12:03
OPINION
Борислав Береза
Байден натякнув Зеленському на Єрмака
12:02
ЗСУ
Естонська розвідка: Україна в боях втратила менше 10% західної техніки
11:30
Ексклюзив
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Залужний та Міллі ставляться один до одного з великою повагою, - генерал Ходжес
11:16
Обстріл Костянтинівки
За добу Росія обстріляла 9 областей України: 6 людей загинуло, є постраждалі. Ситуація в регіонах
11:02
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
"Скажіть про це людям у Бучі": Пісторіус про ідею ненасильницького опору України
10:42
Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт
Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт
10:33
Ексклюзив
окупанти Бердянськ
Практично щодня у Бердянську відбувається щось не зрозуміле для росіян, - заступник очільника райради
10:23
Ексклюзив
ЗСУ
Більшість поранень українські військові отримують через підриви на мінах, - волонтерка Корчинська
10:09
Ексклюзив
ЗСУ війна проти РФ
На Вугледарському напрямку підрозділи Сил оборони успішно просунулись на кілька км, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
10:07
російська армія, мобілізація
Втрати росіян зараз найбільші з часів ведення битви за Бахмут, - британська розвідка
10:05
OPINION
Юрій Богданов
Пригожин і тінь громадянської війни
09:42
десантні кораблі Росії
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного
09:14
Сиріл Рамафоса
Аналітики ISW пояснили, як Росія використає "мирний план" лідерів країн Африки
08:44
Інфографіка
втрати ворога
650 солдат, 7 танків, 2 гелікоптери та 13 артилерійських систем: втрати росіян за добу
08:32
Анонс
Збірна Італії, Ліга націй
Нідерланди - Італія: де та коли дивитись матч за третє місце Ліги націй
08:19
ЗСУ
ЗСУ продовжують контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту, - ISW
08:03
обстріл, ППО
За добу сили ППО знищили 2 російські вертольоти Ка-52 та 12 дронів
08:01
Анонс
Збірна Іспанії з футболу
Хорватія - Іспанія: де та коли дивитись фінал Ліги націй
08:00
OPINION
Сергій Таран
Лукашенко і ядерна зброя: Заходу байдуже
07:18
Збройні Сили України
За добу авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах скупчення ворога
07:00
Збірна Португалії
Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 17 червня
06:49
в Швейцарії загорілась повітряна куля
У Швейцарії спалахнула та впала повітряна куля: 7 людей постраждали
06:30
OPINION
Микола Княжицький
Україна переможе, буде в НАТО і ЄС, і жоден сусідський варвар нам не загрожуватиме
06:25
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув до Китаю з робочим візитом
01:56
Кривий Ріг
У Кривому Розі прогриміли вибухи: у ПС заявили про можливу роботу ППО
00:29
війна проти РФ ЗСУ
Американське видання The American Conservative звинуватило США у війні в Україні
2023, субота
17 червня
23:42
Ромелу Лукаку
Відбір на Євро-2024: Бельгія та Австрія зіграли внічию у центральному матчі дня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV