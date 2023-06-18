Дуже інформативний виступ, насправді. Хоч він і відбувався під час театру абсурду на економічному форумі. Багато чого пояснює. В тому числі навіщо росіяни весь травень заважали спати мешканцям Києва.

Що стало ясно з виступу Путіна? Що саме для нього робот-андроїд Конашенков влаштовує всі ці щоденні виступи, протягом яких вони доповідають про нищення 100500 хаймерсів і мільйонів найманців з Польщі.

Це шоу для одного глядача. Для Путіна. І він в це вірить. Всі інші дивляться і ржуть, а Путін вірить.

А тоді виходить Путін і каже, що знищив навколо Києва 5 комплексів "Патріот". З двох, що Україна отримала.

Здавалося б, обстріли Києва у травні не мали ніякого сенсу. Економити ракети весь березень і квітень, щоб потім, напередодні українського наступу, тупо злити їх на беззмістовні нічні обстріли? Щоб в червні знов лише обмежено обстрілювати. Тут же не було ніякого сенсу. Якщо слідувати логіці та вважати, що всі мають достатній обсяг інформації.

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А якщо ні? Якщо військові стріляють і доповідають Путіну, що знищили дуже багато важливих цілей. Від "Патріота" до Буданова. Тоді сенс являється. Тоді можна повторювати майже кожну ніч. Бо ти тоді не б'єшся головою об українське ППО, руйнуючи сон киянам (така собі військова ціль), а робиш результативні атаки. І звісно їх треба повторювати, не жаліючи дефіцитні ракети. Щоб знову заслужити похвалу диктатора. Якому знов в папочці напишуть, а по телевізору Конашенков доповість, про вражаючи успіхи.

Вони стріляють не щоб попасти. А щоб доповісти Путіну, що попали. І забезпечити цим комфортне перебування для себе на фінансових потоках.

Це все дуже нагадує історію португальського диктатора Салазара, який в кінці свого життя все ще правив, але був вже не сповна розуму. І от для нього видавали в одному екземплярі газету, де все було зашибісь. В тому числі вони вигравали постійно в колоніальних війнах. А для Путіна от навіть по телевізору виступають. І в бункері дід радіє, що "Патріотів" у цього НАТО скоро не залишиться.

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А далі Путін так у це вірить, що сам виходить ганьбитися з цими тезами на люди. Бо навряд він би це робив, якби думав, що то лише пропаганда для лопухів. І від довгого сидіння в бункері в нього просинається жага до навчання інших і вилазить вся "подноготная". Від побутового шовінізму і расизму (а вони ж рік думали як пояснити нацистів в Києві і єврея президента і за рік змогли придумати тільки цю ганьбу) до нищення 5 комплексів "Патріот".

"Умом Россию не понять". Це правда. Якщо мислити виходячи з критеріїв, координат цивілізованого світу. Але якщо знати правила гри, то все відразу з цією Росією зрозуміло.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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