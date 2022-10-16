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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Путін і його режим - ракова пухлина, яка загрожує всьому світу, - американський політтехнолог Смарт
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Путін і його режим - ракова пухлина, яка загрожує всьому світу, - американський політтехнолог Смарт

16 жовтня, 2022 неділя
16:19
війна з Росією Володимир Путін

Американський політтехнолог Джей Смарт переконаний, що після війни потрібно зробити все можливе, щоб Росія більше не загрожувала сусіднім країнам

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В Росії є хвороба. І звати її Володимир Путін. Він - ракова пухлина для Росії та всього світу. Цю пухлину потрібно вирізати. Оскільки нічого хорошого не буде, поки Путін при владі. Ця війна загрожує всьому світу, проте вона також вже знищує Росію", - пояснив Смарт.

Політтехнолог переконаний, що після війни з Україною Росія повинна бути демілітаризована.

"Після цієї війни, Росію чекає крах. Вже зараз економічна ситуація в Російській Федерації дуже складна. Армія Росії майже знищена. Я думаю, що після війни потрібно зробити все можливе, щоб Росія більше не загрожувала сусіднім країнам. Тобто те саме, що зробили союзники в Німеччині після Другої світової війни", - додав він.

  • 15 жовтня у Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що оголошуючи про завершення мобілізації "приблизно через 2 тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада

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Росія
Володимир Путін
російська армія
ядерна зброя
окупанти
ядерна війна
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