Путін каже про новий поділ світу, його умиротворення призведе до поширення війни на всю Європу, - Безсмертний

Про це він заявив у ефірі програми "Великий вечір Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Застосування принципу умиротворення приведе до розгортання конфлікту. Цей принцип означатиме поширення війни не тільки на всю Україну, а й на європейський континент. Далі очевидно і зрозуміло, що це все перетвориться з континентальної війни на глобальну війну", - сказав Безсмертний.



Він пояснив, на що спрямована подібна діяльність та риторика РФ.



"Риторики та дії, які планують в Росії - вони спрямовані на те, щоб за рахунок таких "миротворчих" позицій спочатку відновити ту територію, яка називалась Радянський Союз, далі - Варшавський договір і потім тиснути. При такому підході, не те що, Європа буде здатна об'єднатися, вона буде готова лягти під агресивний тиск Росії. При такій ситуації, про яке НАТО тоді говорити", - вважає дипломат.



Він зауважив, що президент РФ Володимир Путін прямо говорить у своїх виступах: "Потрібен новий поділ світу. Треба знову кроїти карту".



"Світ тільки прийшов до принципу, що немає значення велика держава чи мала, всі держави рівні, а тут знову: "Давайте сідати і перекроювати світ на нові сфери впливу". З ким? З Росією, яка не може нагодувати 130-180 млн населення і собі раду дати? Вони змушують зараз весь світ сідати, маючи ядерну дубинку і з ними ділити світ на сфери впливу. Найгірше для таких, як ми. Знову українці потраплять під вплив цього ведмедя", - підсумував Безсмертний.



Нагадаємо, 4 грудня Олексій Резніков заявив, що у разі вторгнення Росії до України у кризу зануриться вся Європа.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав США, Велику Британію та Канаду надіслати більше військових інструкторів до України та розмістити їх ближче до кордону з Росією.

Канада не планує відправляти до України більше військових інструкторів на тлі можливої нової агресії з боку Росії.