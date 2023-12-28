Путін хоче використати молдаван, як гарматне м'ясо для війни в Україні, - Санду

Про це повідомила президентка Молдови Мая Санду в інтерв'ю румунським ЗМІ, інформує Point.

"Зрозуміло, що Кремлю потрібне гарматне м'ясо для продовження цієї війни, але молдавани не хочуть, щоб їх приносили в жертву в несправедливій війні. Хочемо миру для наших громадян, де б вони не перебували, у країні чи за кордоном. І ми продовжимо робити все, щоб захистити їх та правильно інформувати людей, щоб вони могли захистити себе від таких небезпек", - прокоментувала Санду.

Журналіст зазначив, що на Заході дедалі більше говорять про втому від війни. Позиція США та Євросоюзу щодо військової допомоги Україні у 2024 році, за прогнозами, буде менш стійкою. У зв'язку з цим Санду запитали, чи зможе Україна вижити без підтримки вільного світу і які можуть бути наслідки припинення чи скорочення підтримки для України, а також для Молдови.

"Усі мають розуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинять, а якщо Путіна не зупинити, ціна для всіх буде набагато вищою. Звичайно, Україна приносить вищу жертву. Але так, якщо Кремль не зупинити, то нам усім доведеться понести набагато більше високі витрати. І в інтересах усіх, не тільки в інтересах України та в інтересах Молдови, щоб Україна виграла цю війну, щоб їй допомогли", - зазначила лідерка Молдови.

Вона додала, що розраховує і вірить в єдність демократичного світу і сподівається, що Україна продовжуватиме отримувати всю необхідну їй підтримку, також висловила вдячні за всю допомогу, яку Україна отримала досі.

"Молдова намагається допомогти всім, чим може, включаючи навчання українських саперів, надання підтримки біженцям, які вирішили залишитися в Молдові, надання гуманітарної підтримки. Щоразу, коли маю можливість, я говорю про необхідність підтримати Україну", - розповіла Мая Санду.