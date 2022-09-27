Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка нагадує, що у п'ятницю 30 вересня заплановано звернення російського диктатора Володимира Путіна до держдуми РФ.

Існує реальна ймовірність того, що Путін використає його, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих територій України до Російської Федерації. Псевдореферендуми, які тривають на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі, окупанти планують завершити 27 вересня.

"Російські лідери майже напевно сподіваються, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйматися як виправдання "спеціальної військової операції" та консолідуватиме підтримку у РФ конфлікту. Це прагнення, ймовірно, буде підірвано зростаючою внутрішньою обізнаністю про нещодавні бойові невдачі Росії та значним занепокоєнням з приводу мобілізації, оголошеної минулого тижня", - дійшли висновку в розвідці Британії.

27 вересня Інститут вивчення війни припустив, що РФ може оголосити про анексію окупованих територій України 1 жовтня.

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