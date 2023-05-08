Путін може продати як "перемогу" перехід російських військ у глуху оборону, - військовий експерт Світан
Роман Світан, військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор, зазначив, що у РФ можуть заявити по виконання завдань так званої СВО та переформатувати свої дії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Є деякі моменти, які вказують, що Путін може заявити про призупинення або про переформатування так званого СВО. На декілька тижнів у противника ще залишилося наступаючих потужностей, техніку він підтягнув. А далі росіяни будуть переходити у повну глуху оборону. Відповідно, це у РФ захочуть висвітити у позитивному сенсі, тому можуть придумати щось пов'язане з зупинкою "СВО" внаслідок виконаних завдань", - прокоментував військовий експерт.
Роман Світан пояснив щодо ймовірності заяви Путіна про припинення "СВО" та початок війни, що це не є логічним; Путін однозначно не буде об'являти про війну й одночасно переходити в оборону.
"У РФ саме перехід у глуху оборону будуть намагатися подати як "перемогу", а для цього потрібно щось на кшталт зупинки бойових дій. Є більша ймовірність саме заяви про зупинення, так званого у Росії, СВО або переводу цієї "операції" у якийсь інший механізм, але не у війну - це вже точно", - зауважив Світан.
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