Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Є деякі моменти, які вказують, що Путін може заявити про призупинення або про переформатування так званого СВО. На декілька тижнів у противника ще залишилося наступаючих потужностей, техніку він підтягнув. А далі росіяни будуть переходити у повну глуху оборону. Відповідно, це у РФ захочуть висвітити у позитивному сенсі, тому можуть придумати щось пов'язане з зупинкою "СВО" внаслідок виконаних завдань", - прокоментував військовий експерт.



Роман Світан пояснив щодо ймовірності заяви Путіна про припинення "СВО" та початок війни, що це не є логічним; Путін однозначно не буде об'являти про війну й одночасно переходити в оборону.



"У РФ саме перехід у глуху оборону будуть намагатися подати як "перемогу", а для цього потрібно щось на кшталт зупинки бойових дій. Є більша ймовірність саме заяви про зупинення, так званого у Росії, СВО або переводу цієї "операції" у якийсь інший механізм, але не у війну - це вже точно", - зауважив Світан.

8 травня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень сказав, що ворог втрачає мотивацію, а втрати спричиняють паніку серед військових РФ

Також у звіті Інституту вивчення війни зазначено, що Росія навряд чи здатна проводити скоординовані оборонні операції по всій лінії фронту































