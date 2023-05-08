Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мар'їнка перебуває в епіцентрі подій. Наші захисники виконують свої функції, відбиваючи чисельні атаки противника. На Донецькому напрямку, а саме в районі Мар'їнки спостерігається найбільша концентрація ворожої сили та потужності російських окупантів. За цю добу ворог 26 разів атакував позиції ЗСУ. Левова частка ворожих атак спрямована саме на Мар'їнку", - зазначив Шершень.

За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, Мар’їнка - це плацдарм, де спалюються російські окупаційні війська.

"Противник зазнає великих втрат. Це призводить до того, що ворог деморалізується та втрачає мотивацію. Ворожі атаки, які закінчуються втратами особового складу, спричиняють паніку серед військових РФ, - наголосив Шершень.