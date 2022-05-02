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Головна війна з Росією Путін може закликати росіян до хрестового походу проти "світового нацизму", - журналіст Березовець
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Путін може закликати росіян до хрестового походу проти "світового нацизму", - журналіст Березовець

2 травня, 2022 понедiлок
12:32
війна з Росією Путін

Журналіст Тарас Березовець вважає, що замість оголошення загальної мобілізації в Росії Путін може закликати росіян до хрестового походу проти "світового нацизму"

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми розуміємо, що оголошення загальної мобілізації в Росії точно не буде підтримуватись населенням у РФ. Я не впевнений, що Путін наважиться на таке рішення. Путін не піде на це з багатьох причин. Він може проводити приховану мобілізацію. Путін може оголосити мобілізацію не в контексті того, що всі військовозобов’язані чоловіки повинні з’явитись до військкомату, а він може оголосити хрестовий похід проти "світового нацизму". Путін почне пояснювати, що він думав, що "нацисти" є лише в Україні й що він помилився. Путін почне налаштовувати власне населення, що Росія повинна боротися проти міфічного "світового нацизму", - пояснив Березовець.

Березовець наголосив, що Путін може оголосити денацифікацію всього Заходу. На думку Березовця, така риторика від Путіна може пролунати зовсім скоро.

"Цілком можливо, що Путін оголосить денацифікацію всього Заходу. Також він може подарувати російському обивателю на 9 травня визнання "ЛДНР" територією РФ. Звісно, якщо до того часу так звані парламенти цих псевдореспублік звернуться до нього з таким проханням. Теж саме може зробити і невизнане Придністров’я. І тоді теза, що СРСР ще живий зможе деякий час підтримувати шовіністичний угар російського населення", - додав Березовець
 

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