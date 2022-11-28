Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін боїться за своє життя і за свою владу - це його найбільший страх. Він вже відчуває, що зазнає військової поразки. Він починає шукати обхідні шляхи. Ці крики про переговори, розмови про звільнення ЗАЕС. Він намагається знайти спосіб продовжити війну та призупинити активні військові дії. Якщо цей план йому не вдасться, він шукатиме інші обхідні шляхи - можливо вихід з окупованих територій. Тому, що для нього головним залишається утримання влади у Росії. Він легко перейде на збереження самого себе", - зазначив Преображенський.

Російський політолог також додав, що Путін ще боїться заколоту. Тому він наблизив до себе відвертих бандитів - Кадирова та Пригожина.

"Якщо Путін вирішить залишити Крим, росіяни не збунтуються. Входячи на півострів, багато залежить від ЗСУ та влади України. Росіянам на Крим зараз вже начхати. Путін девальвував той пунктик, який сидів і довго втовкмачувався у голову росіянам. Війна знищила бар'єри, які могли б привести росіян до розмов про втрату Криму. Якщо Путін не втримає Крим військовим шляхом, то російське суспільство не протестуватиме проти нього, і прийме це як належне", - підкреслив Преображенський.

Нова ракетна атака Росії по Україні можлива "завтра-післязавтра", тому людям не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги