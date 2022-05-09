Путін на "параді перемоги" у Москві: ополченці Донбасу разом із армією Росії борються на своїй землі

Про це президент РФ повідомив під час свого виступу.

"У ці дні ви боретеся за наших людей на Донбасі, за безпеку нашої Батьківщини Росії. Росія дала попереджувальну відсіч агресії, це було вимушене, своєчасне і єдино правильне рішення. Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією Росії борються на своїй землі. Звертаюся до військовослужбовців РФ і ополченців Донбасу, ви боретеся за батьківщину, за її майбутнє, щоб у світі не було місця катам і карателям", - звернувся Путін до військових.

Крім того, він наголосив, що "Росія завжди виступала за створення системи рівної і неподільної безпеки".

"Країни НАТО не захотіли нас почути. А це означає, що насправді у них були інші плани, і ми це бачимо. На Заході зараз йде восхвалення зрадників, перекраслення мужності тих, хто вистраждав перемогу", - заявляє Путін.

Крім того, як повідомляє РИА Новости, повітряну частину параду в Москві було скасовано. Пєсков заявив, що начебто через погоду.

У Петербурзі також скасували повітряну частину параду. Офіційна причина, яку назвав Кремль, також погодні умови на аеродромах зльоту.

29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян

2 травня інформацію про можливе оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов

Проте у Кремлі спростували цю інформацію

3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може оголосити війну в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також посилався на західні спецслужби і ймовірність оголошення війни

В Українському МВС також казали про ймовірність оголошення анексії Донецької, Луганської, Херсонської областей та окупованих територій Запоріжжя

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