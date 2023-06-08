Поразка невідворотна. Ворог наближається. І здичавілий, загнаний в кут диктатор віддає наказ підірвати дамбу і просто затопити шляхи, якими просувається супротивник. Попри те, що внаслідок виконання цього злочинного наказу потонуть мирні мешканці, діти, старі, жінки, поранені…

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Щось нагадує? Так. Радянський фільм "Останній штурм" з епопеї "Звільнення". Саме з нього ми знаємо про наказ німецького "бункерного" затопити берлінське метро, щоб червоноармійці не прорвалися до рейхсканцелярії.

От тільки це "лише" кіно, і "версія" ця давно спростована. Вибух у метро, внаслідок якого були затоплені кілька станцій і тунелі між ними, справді був. Чимало берлінців – до двохсот людей – і справді захлинулися водою або ж загинули в тисняві. Але стався вибух вже після смерті нацистського ватажка. На території, яку на поверхні контролювали радянські війська. І швидше за все з ініціативи… хвацького радянського ж воєначальника Георгія Хетагурова, який дуже прагнув дійти до рейхстагу раніше за інших…

Фото: Відкриті джерела

Все що залишилося від Ангальтського вокзалу, який штурмував корпус Хетагурова

Чимало берлінців – до двохсот людей – і справді захлинулися водою або ж загинули в тисняві. Але стався вибух вже після смерті нацистського ватажка. На території, яку на поверхні контролювали радянські війська. І швидше за все з ініціативи… хвацького радянського ж воєначальника Георгія Хетагурова, який дуже прагнув дійти до рейхстагу раніше за інших…

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Фото: Відкриті джерела

Ландверканал, водою з якого були затоплені тунелі

Насправді йому це не вдалося, та й навряд чи могло вдатися. Адже на шляху його корпусу знаходилися два добре укріплених вокзали, а головне рейхсканцелярія, яка для німецьких військ, на відміну від радянських, була куди важливіша за рейхстаг. Та навряд чи він про це здогадувався.

А після війни сумніватися в діях воєначальника-переможця було "незручно". Зрештою, у війні винним був все ж таки Гітлер.

Але, схоже, один закомплексований хлопчик той фільм подивився. І запам'ятав...

Спеціально для Еспресо

Про автора. Олексій Мустафін, український журналіст, телевізійний менеджер, політик, автор книжок науково-популярного спрямування

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