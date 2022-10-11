Путін намагається втягнути Лукашенка у повноцінну наземну операцію, - представник розвідки Юсов
Представник ГУР МО України Андрій Юсов зауважив, що вивчаються різні сценарії щодо вторгнення з території Білорусі і Україна готова до відсічі цих сценаріїв
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Є офіційне повідомлення Генштабу України й ми можемо констатувати, що станом на зараз ознак формування наступальних угруповань і пересування військ на території Білорусі не спостерігаються. Це саме стосується і додаткових мобілізаційних заходів. Тобто говорити про те, що Путіну вдалося втягнути Лукашенка в повноцінну війну у вигляді участі в наземній операції - ми сьогодні не можемо", - зазначив Юсов.
За його словами, завдання Путіна щодо Білорусі та Лукашенко - це повністю занурити Лукашенка у кров.
"Якщо сьогодні Білорусь лише допомагає Росії у різних формах, то у Путіна є завдання втягнути Лукашенка у повноцінну наземну операцію. Ми про це будемо знати заздалегідь. Все відстежується українською розвідкою і безумовно нашими союзниками й відповідним чином будемо на це реагувати", - додав Юсов.
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