Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є офіційне повідомлення Генштабу України й ми можемо констатувати, що станом на зараз ознак формування наступальних угруповань і пересування військ на території Білорусі не спостерігаються. Це саме стосується і додаткових мобілізаційних заходів. Тобто говорити про те, що Путіну вдалося втягнути Лукашенка в повноцінну війну у вигляді участі в наземній операції - ми сьогодні не можемо", - зазначив Юсов.

За його словами, завдання Путіна щодо Білорусі та Лукашенко - це повністю занурити Лукашенка у кров.

"Якщо сьогодні Білорусь лише допомагає Росії у різних формах, то у Путіна є завдання втягнути Лукашенка у повноцінну наземну операцію. Ми про це будемо знати заздалегідь. Все відстежується українською розвідкою і безумовно нашими союзниками й відповідним чином будемо на це реагувати", - додав Юсов.

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