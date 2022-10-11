Резніков розповів про три висновки, які він зробив з масованого ракетного обстрілу України
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що масованим ракетним ударом по українській інфраструктурі Росія не досягла жодної військової мети, довела, що є державою-терористом та унеможливила розмови про "втому" від війни на Заході
Про це Резніков написав у колонці для НВ.
За його словами, масована атака росіян 10 жовтня красномовно свідчить про їхню розгубленість і знервованість, адже вона контрпродуктивна і матиме для Росії руйнівні наслідки.
"По-перше, Москва не досягла жодної військової мети. Жодної. Навпаки — наші захисники і захисниці отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, який обстрілює міста в тилу, де живуть їхні близькі", - переконаний Резніков.
Він додав, що тепер Україні не потрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити, що Росія — це держава-терорист та держава спонсор тероризму.
"Усі, хто після цього спробує співпрацювати з РФ, заперечувати терористичну сутність московського режиму, будуть мати очевидні проблеми з поясненнями", - підкреслив Резніков.
Він також зазначив, що через масовані удари припиняться розмови про можливу "втому" від України у її партнерів.
"Якщо останніми місяцями у розмовах з партнерами нам доводилося шукати способи не допустити "втоми" від України, то тепер росіяни все зробили за нас. Вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі", - наголосив Резніков.
- 10 жовтня Олексій Резніков закликав світ після усіх звірств та воєнних злочинів юридично визнати Росію терористичною державою.
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