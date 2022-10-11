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Президенти 11 європейських країн вимагають від РФ припинити напади на цивільні об'єкти в Україні

11 жовтня, 2022 вiвторок
12:46
Світ Україна ЄС

Президенти 11 європейських країн у спільній заяві засудили масовані ракетні атаки РФ проти українських міст

Про це повідомляють на сайті президента Польщі.

Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Вони засудили нещодавні масовані бомбардування українських міст Росією, які згідно з міжнародним правом є воєнними злочинами.

"Нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі. Від імені наших країн вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти", – йдеться у спільній заяві президентів, оприлюдненій у вівторок.

Лідери держав зазначили, що продовжать зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у злочині.

Вони також наголосили на неприйнятності публічних погроз застосування ядерної зброї з боку представників Росії. 

"У цьому контексті ми підтверджуємо наше зобов'язання захищати наші країни та союзників", – сказано у заяві.

  • До слова, президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав воєнним злочином і "неприпустимими актами навмисного насильства" атаки РФ по Україні 10 жовтня
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас записали відеозвернення, де запевнили у своїй подальшій підтримці України

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Україна
ЄС
війна з Росією
ракетний удар
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