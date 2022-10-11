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"Воєнний злочин, винні будуть покарані": президент Євроради Мішель про удари РФ по цивільних українцях

11 жовтня, 2022 вiвторок
03:28
війна з Росією

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав воєнним злочином і "неприпустимими актами навмисного насильства" атаки РФ по Україні 10 жовтня

Заяву Мішеля оприлюднив сайт Євроради.

"Я рішуче засуджую жахливі та неприйнятні удари, які Росія завдала Києву та Україні. Щирі співчуття родинам жертв цих неприпустимих актів навмисного насильства. Невибіркові атаки цивільного населення є воєнним злочином. Я пам'ятаю тверде зобов'язання Європейської Ради щодо відповідальності: винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявив Шарль Мішель.

Президент Євроради наголосив, що ЄС продовжить надавати Україні політичну, фінансову, військову та гуманітарну підтримку, а тактику РФ назвав свідченням відчаю, що зростає.

"Те, що Кремль вдається до такої тактики, свідчить лише про його власний зростаючий відчай. Європейський Союз залишається твердо відданим підтримці України в політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному аспектах, а також у відбудові та забезпеченні потреб у готовності до зими", - заявив Мішель.

Раніше Шарль Мішель закликав призупинити членство РФ у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй та позбавити її права вето.

10 жовтня РФ завдала низку ракетних ударів і атак безпілотниками по території України. За даними МВС, станом на вечір 10 жовтня від російських атак загинуло щонайменше 14 людей, ще 97 постраждало.

Керівництво ОБСЄ засудило удари РФ по Україні, назвавши їх "поширенням терору" та намаганням компенсувати невдачі на фронті.

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ЄС
Європейська рада
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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