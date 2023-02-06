Путін намагається "зацементувати" лінію розмежування, - військовий експерт Черник
Військовий експерт Петро Черник вважає, що росіяни перебувають у стратегічній пастці
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Починаючи від Вугледара, а особливо у Сіверська - Бахмутській дузі відбуваються штурмові дії ворога. Штурмові дії і є різновидом наступу. Тобто на східному плацдармі противник здійснює оперативний тиск на наші позиції. Якщо говорити про можливий наступ у бік столиці, то у частині засобів росіяни мають величезні проблеми. На Півночі побудована українська лінія Маннергейма (смуга фортифікаційних споруд, яку побудувала Фінляндія на Карельському перешийку у 20–30 роки XX століття на випадок війни із Радянським Союзом, ред.). Якщо вони й відважаться на наступ, їм буде непереливки", - зазначив Черник.
За словами експерта, Путін впевнений, що може на полі бою добитися якогось переговорного процесу з українцями
"Росіяни дуже люблять символізм. На Сході відбуваються класичні піхотні хвилі, там колосальні показники по знищенню особового складу противника. За січень росіяни втратили у живій силі поза 21 тис. - це більше, ніж за усю війну в Афганістані. Вони можуть кинути на забій частину особового складу і по північній лінії. Росіяни перебувають у стратегічній пастці й не знають, як з неї вийти. У Путіна мета одна - в якийсь спосіб "зацементувати" лінію розмежування. І на це він не пошкодує ніякої своєї живої сили", - наголосив Черник.
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