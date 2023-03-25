Путін намагатиметься позбутися ордера на свій арешт від МКС, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чи можна допустити, а я саме так думаю, що мирна угода з Україною включатиме пункт, що з Путіна знімуть ордер за скоєння воєнного злочину? Я переконаний, що окрім вимоги зняття санкцій, про що вони заявляли не один раз, тобто, коли домовленість з Україною відбудеться, то санкції мають бути скасовані, то тепер вагомішим та вищим за значущістю пунктом буде скасування міжнародного ордера Міжнародного кримінального суду. І це є демонстрацією того, що Путіна такий факт психологічно дуже нервує, оскільки він тепер залишиться в історії міжнародним воєнним злочинцем. А така слава його не надто збуджує. Я розумію, що до певної міри йому байдуже, але це точно погіршує його становище у психологічному аспекті. Він, безумовно, іншого для себе бажав", - зазначив опозиціонер.

Марк Фейгін нагадав, що ще до 2014 року були часи, коли у Росії намагалися просунути тему з присудженням Путіну Нобелівської премії миру, навіть кошти завантажували у систему.

"Потужно працювали на тему Нобелівської премії миру для Путіна, при тому, що він сам знав, що не є ангелом. Адже Арафату (лідер палестинського національного руху, один із засновників і з 1969 лідер Організації визволення Палестини – ред.) дали премію, чому б і Путіну не дати. А яка премія миру може бути для воєнного злочинця? Два стани на терезах спричинюють психологічний дискомфорт Путіна: спроба отримати Премію миру, а тепер – ордер. Поза сумнівом, він намагатиметься позбутися цього ордера", - сказав Фейгін.