Про це йдеться у матеріалі "Володимир Путін — найнебезпечніший дурень у світі" колумніста і триразового лауреата Пулітцерівської премії Томаса Фрідмана у The New York Times.

Аналізуючи хід війни в Україні, Фрідман приходить до висновку, що Володимир Путін ніколи не мав плану Б і він дійсно розраховував швидко захопити Київ і поставити там маріонетковий уряд. Тепер він поставив себе в ситуацію, "коли не може перемогти, не може програти і не може зупинитися".

Через відсутність запасної стратегії Путін вдався до тактики масованих обстрілів громадянської інфраструктури та тривалої війни на виснаження, щоб встановити контроль над частиною територій, "що він може продати російському народу як велику перемогу", — пише журналіст.

"План Б полягає в тому, щоб приховати, що план А зазнав невдачі. Якби ця військова операція мала назву, вона б називалася "Операція "Збережи моє обличчя". Це робить цю війну однією з найбезглуздіших воєн сучасності — президент однієї країни знищує громадянську інфраструктуру іншої країни, допоки не буде достатнього прикриття для нього, щоб приховати той факт, що він був великим дурнем", - йдеться у колонці.

На думку Фрідмана, війна може зупинитися незалежно від того, виграє чи програє Росія, у той момент, коли цього захоче Путін. Він наголошує, що президент, мабуть, побоюється невдоволення війною і з цієї причини "зайшов так далеко" у війні, що готовий криміналізувати будь-яку форму інакомислення.

Контекст Війна в Україні зруйнувала відносини Москви із західними країнами, які взяли курс на ізоляцію Росії та позбавлення її фінансів для ведення війни. З початком вторгнення Росія потрапила під західні санкції, а на самого Путіна (разом із дитячим омбудсменом Марією Львовою-Бєловою) у березні було виписано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом.