Про це Путін заявив під час спілкування з волонтерами та добровольцями після покладання квітів до пам'ятника Мініну та Пожарському на Червоній площі, інформує ТАСС.

Він оголосив, що у Росії мобілізовано 318 тисяч осіб, з них 49 тисяч вже виконують бойові завдання.

Різницю у кількості мобілізованих (у Шойгу – 300 тис.) Путін пояснює тим, що потік добровольців у ЗС РФ не припиняється, тому кількість мобілізованих вже перевищила попередньо оголошену цифру.

Відзначимо, що 28 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснював доповідь особисто Путіну про результати мобілізації і заявив, що 82 тисячі мобілізованих вже скеровано до зони проведення спеціальної військової операції після навчання.

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