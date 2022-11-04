Путін назвав число мобілізованих, що воюють в Україні. Його дані майже вдвічі менші, аніж у Шойгу
28 жовтня міністр оборони РФ доповідав президенту про завершення мобілізації і заявив, що 87 тис. з них уже виконують бойові завдання, а сьогодні Путін назвав значно меншу цифру – 49 тис.
Про це Путін заявив під час спілкування з волонтерами та добровольцями після покладання квітів до пам'ятника Мініну та Пожарському на Червоній площі, інформує ТАСС.
Він оголосив, що у Росії мобілізовано 318 тисяч осіб, з них 49 тисяч вже виконують бойові завдання.
Різницю у кількості мобілізованих (у Шойгу – 300 тис.) Путін пояснює тим, що потік добровольців у ЗС РФ не припиняється, тому кількість мобілізованих вже перевищила попередньо оголошену цифру.
Відзначимо, що 28 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу здійснював доповідь особисто Путіну про результати мобілізації і заявив, що 82 тисячі мобілізованих вже скеровано до зони проведення спеціальної військової операції після навчання.
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