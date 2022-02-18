Путін назвав санкції проти РФ "порушенням міжнародного права", Лукашенко нарік їх "економічною війною"

Про це він заявив на спільній пресконференції з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає Еспресо.TV.



"Хочу підкреслити: оцей санкційний тиск є абсолютно нелегітимним, це грубе порушення міжнародного права, про яке ті, хто зараз каже про це, піклуються тільки тоді, коли їм це вигідно", - заявив Путін.



Він додав, що "рішення завжди є", і в цій ситуації потрібно "укріплятися зсередини". Також, на думку Путіна, санкції проти Росії є безпідставними і для їх введення причини вигадуються.



"Санкції будуть вводити в будь-якому випадку. Є привід, наприклад пов'язаний із подіями в Україні, чи немає приводу, він буде знайдений. Бо ціль в іншому - загальмувати розвиток в цьому випадку Росії та Білорусі. Переслідуючи цю ціль завжди знайдеться привід ввести обмеження, нелегітимні, і це ніщо інше, як недобросовісна конкуренція", - стверджує президент РФ.



Лукашенко також заявив, що це не просто санкції, а "економічна війна".



"Президент (Путін, - ред.) щойно сказав суть: що б ми не робили, як би ми не старалися щось зробити, хоча ми бачимо перш за все свої інтереси, свої народи і т.д., вони все одно знайдуть привід, щоб далі поглиблювати економічну війну", - зазначив самопроголошений президент.



Нагадаємо, раніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що США готують санкції, здатні зупинити Росію у випадку повномасштабного вторгнення в Україну. У Конгресі США пропонують запровадити санкції проти оточення Путіна і банків РФ, не чекаючи нового вторгнення в Україну.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що в разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Росію будуть накладені санкції.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз готовий застосувати санкції проти Росії у випадку нової агресії проти України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії у разі нового вторгнення в Україну буде жорсткіший, ніж після окупації Криму в 2014 році.

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