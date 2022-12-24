Путін не має жодного стосунку до того, що відбувається на війні, - соціолог Яковенко

Про це сказав російський журналіст та соціолог Ігор Яковенко у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Шойгу говорить про те, що замість мільйона армії має бути півтора мільйона, замість 400 тисяч контрактників потрібно 600 тисяч. Такий собі інерційний, я б сказав жуковський, підхід – намагання завалити трупами", - зазначив він.

За його словами, чисельність збройних сил у нинішній війні не має вирішального значення.

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"Бо ж яке значення для HIMARS має кількість живого м’яса, яке він перетворить на м’ясо мертве, якщо йдеться про зіткнення в нинішній війні? Тобто це знову спроба закидати ворога трупами. Ця спроба мала якийсь ефект під час Другої світової війни, але зараз війна цілком інша. Насправді ми дійсно бачимо війну цілком іншого типу, це, напевно, ще багато вивчатимуть воєнні аналітики й історики. Але вже видно, що співвідношення живої сили не є вирішальним. Тому те, що відбувалося на засіданні міністерства оборони (РФ, — ред.), свідчить про те, що Путін, не кажучи вже про міністра оборони, насправді жодного стосунку до того, що відбувається на війні, не має", - підсумував Яковенко.