Путін не в змозі вести переговори, війна має закінчитися його капітуляцією, - МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що з Росією не потрібно вести переговори, а війна має закінчитися капітуляцією російського диктатора Володимира Путіна
Про це він повідомив у твіттері.
"План геноциду, задуманий Путіним, бажання стерти Україну з карти, провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією", - пише Ландсбергіс.
Також міністр закликав до прискореної інтеграції України до НАТО та ЄС.
"Більше жодних скарг. Жодних коливань. Жодних більше переговорів із терористами. Ті, хто сумнівався у силі України, мають вибачитись. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку подяку", - додав він.
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