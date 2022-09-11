Про це він повідомив у твіттері.

"План геноциду, задуманий Путіним, бажання стерти Україну з карти, провалився. Він не в змозі вести переговори. Війна має закінчитися його беззастережною капітуляцією", - пише Ландсбергіс.

Також міністр закликав до прискореної інтеграції України до НАТО та ЄС.

"Більше жодних скарг. Жодних коливань. Жодних більше переговорів із терористами. Ті, хто сумнівався у силі України, мають вибачитись. Україна захищала нас усіх, навіть коли деякі не вірили, що зможуть досягти успіху. Настав час висловити нашу глибоку подяку", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що з початку вересня Україна повернула під свій контроль понад 3 тис. кв км території

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно становлять – 52 650 осіб, 2154 танки та 242 літаки

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