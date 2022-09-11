За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів, знищили 18 танків і 3 літаки противника

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

- особового складу ‒ близько 52 650 (+400) осіб ліквідовано

- танків ‒ 2154 (+18) од.

- бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од.

- артилерійських систем – 1263 (+4) од.

- РСЗВ – 311 (+0) од.

- засобів ППО ‒ 162 (+0) од.

- літаків – 242 (+3) од.

- гелікоптерів – 213 (+1) од.

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4)

- крилатих ракет ‒ 216 (+1)

- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.

- автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од.

- спеціальної техніки ‒ 117 (+1)

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Нагадаємо, українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня

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