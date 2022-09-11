За добу ЗСУ ліквідували 400 окупантів, знищили 18 танків і 3 літаки противника
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно становлять – 52 650 осіб, 2154 танки та 242 літаки
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу ‒ близько 52 650 (+400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2154 (+18) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од.
- артилерійських систем – 1263 (+4) од.
- РСЗВ – 311 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 162 (+0) од.
- літаків – 242 (+3) од.
- гелікоптерів – 213 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4)
- крилатих ракет ‒ 216 (+1)
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од.
- спеціальної техніки ‒ 117 (+1)
"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
- Нагадаємо, українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня
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