Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що Путін насправді ненавидить Зеленського через те, що він взагалі не сприймає та ненавидить всіх харизматиків. Вони для нього непередбачувані та незрозумілі люди. Путін не розуміє, як з такими людьми домовлятись. Для нього Ердоган є ідеальною людиною на посаді президента. Ердоган, як конкурент, або ворог зрозумілий для Путіна і тому з ним можна домовлятись", - пояснив Пономарьов.

Ексдепутат держдуми переконаний, що Україна для Путіна є непередбаченою та незрозумілою країною.

"Путін не до кінця розуміє ситуацію в Україні. Ця країна для нього є непередбаченою та незрозумілою. Однак з 5-м президентом Петром Порошенком він міг домовлятись. Оскільки Петро Олексійович є бізнесменом та серйозною людиною і його мотиви зрозумілі. Тому діалог між Путіним та Порошенком був можливим. З Зеленським нічого не ясно. І ще Зеленський є дуже поганим прикладом для росіян.Адже рано чи пізно росіяни можуть почати шукати такого харизматичного лідера", - додав він.



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