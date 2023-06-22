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Путін незацікавлений у завершені війни й досягненні миру, попри заяви про переговори, - Держдеп США

22 червня, 2023 четвер
07:29
Світ путін

У Сполучених Штатах вважають, що президент Росії Володимир Путін не виявляє жодного інтересу до завершення війни й досягнення миру через те, що продовжує тероризувати Україну

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

"Путін багато чого говорить, і залишу на ваш розсуд тлумачити, скільки з того є правдою і скільки - ні. Знову-таки, цілком зрозуміло, що дії Росії - бомбардування Києва, удари по цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях - не показують жодної зацікавленості в досягненні миру й завершенні війни", - заявив Патель.

Він також додав, що африканські лідери провели кілька годин у бомбосховищах, оскільки Росія продовжила обстрілювати Україну й під час їхнього візиту.

Патель зауважив, що в цьому випадку "дії промовистіші за слова".

  • 21 квітня 2022 року на космодромі "Плесецьк" росіяни провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
  • Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія здійснила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", але запуск виявився невдалим.
  • У промові перед випускниками військових академій президент Росії Володимир Путін сказав, що незабаром нові російські міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" будуть готові до розгортання.

Росія
Володимир Путін
Африка
Війна з Росією
США
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