Путін незацікавлений у завершені війни й досягненні миру, попри заяви про переговори, - Держдеп США
У Сполучених Штатах вважають, що президент Росії Володимир Путін не виявляє жодного інтересу до завершення війни й досягнення миру через те, що продовжує тероризувати Україну
Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.
"Путін багато чого говорить, і залишу на ваш розсуд тлумачити, скільки з того є правдою і скільки - ні. Знову-таки, цілком зрозуміло, що дії Росії - бомбардування Києва, удари по цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях - не показують жодної зацікавленості в досягненні миру й завершенні війни", - заявив Патель.
Він також додав, що африканські лідери провели кілька годин у бомбосховищах, оскільки Росія продовжила обстрілювати Україну й під час їхнього візиту.
Патель зауважив, що в цьому випадку "дії промовистіші за слова".
- 21 квітня 2022 року на космодромі "Плесецьк" росіяни провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".
- Під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого Росія здійснила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", але запуск виявився невдалим.
- У промові перед випускниками військових академій президент Росії Володимир Путін сказав, що незабаром нові російські міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат" будуть готові до розгортання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе