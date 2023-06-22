Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель.

"Путін багато чого говорить, і залишу на ваш розсуд тлумачити, скільки з того є правдою і скільки - ні. Знову-таки, цілком зрозуміло, що дії Росії - бомбардування Києва, удари по цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях - не показують жодної зацікавленості в досягненні миру й завершенні війни", - заявив Патель.

Він також додав, що африканські лідери провели кілька годин у бомбосховищах, оскільки Росія продовжила обстрілювати Україну й під час їхнього візиту.

Патель зауважив, що в цьому випадку "дії промовистіші за слова".