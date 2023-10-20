Путін нібито відвідав штаб російської армії у Ростові

Про це пише російська пропагандистська агенція РИА-Новости.

Як повідомляє пропаганда Володимир Путін нібито побував у штабі російської армії, де зустрівся з головою генштабу терористів Валерієм Герасимовим.

Воєнні злочинці говорили про війну в Україні. Востаннє Путін нібито відвідував штаб російської армії у серпні.