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Путін нібито відвідав штаб російської армії у Ростові

20 жовтня, 2023 п'ятниця
04:35
Війна з Росією Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов

У ніч з 19 на 20 жовтня диктатор Володимир Путін нібито відвідав штаб російської армії, що розташований у Ростові-на-Дону

Про це пише російська пропагандистська агенція РИА-Новости.

Як повідомляє пропаганда Володимир Путін нібито побував у штабі російської армії, де зустрівся з головою генштабу терористів Валерієм Герасимовим.

Воєнні злочинці говорили про війну в Україні. Востаннє Путін нібито відвідував штаб російської армії у серпні.

  • 17 жовтня очільник російських терористів Володимир Путін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Володимир Путін
російська армія
окупанти
Валерій Герасимов
Військові новини
воєнні злочини Росії
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