Путін нібито відвідав штаб російської армії у Ростові
У ніч з 19 на 20 жовтня диктатор Володимир Путін нібито відвідав штаб російської армії, що розташований у Ростові-на-Дону
Про це пише російська пропагандистська агенція РИА-Новости.
Як повідомляє пропаганда Володимир Путін нібито побував у штабі російської армії, де зустрівся з головою генштабу терористів Валерієм Герасимовим.
Воєнні злочинці говорили про війну в Україні. Востаннє Путін нібито відвідував штаб російської армії у серпні.
- 17 жовтня очільник російських терористів Володимир Путін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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