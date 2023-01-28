Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Путін – ніхто. І не тільки для Зеленського
OPINION

Путін – ніхто. І не тільки для Зеленського

Ігор Гулик
28 січня, 2023 субота
12:01
Погляд Ігор Гулик

Хто б не стояв на чолі Московії з її нинішньою політичною системою, де б не перебував кагебітський дідуган – у бункері за Уралом чи у "ядерному раю", - на завершення війни це не вплине

Похмільна істерика Дмитра Медведєва на захист свого начальника не має жодного сенсу. Заступник голови Радбезу РФ брутально "наїхав" на Зеленського після фрази останнього в інтерв'ю Sky News: "Я справді не розумію, хто ухвалює рішення в Росії". Тобто дав зрозуміти, що Путін для нього ніхто.

Медвєдєв, не добираючи слів, висипався на Зеленського та Україну, вкотре повторивши заїжджену платівку кремля про failed state, "країну 404" і таке інше. Медведєв прагне показати себе "продвінутим" інтелектуалом, однак насправді його поняття в ІТ та інших найсучасніших технологіях сягають не далі, як вміння наших фанаток Арестовича давати собі раду з комп'ютером.

Медведєв насправді дискутує зі штучним інтелектом. Недавно журналісти одного з видань, бажаючи неупередженої відповіді, запитали у чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, коли закінчиться війна в Україні, і чи повпливатиме на її тяглість смерть Путіна?

Читайте також: "Тоска русская"

Медведєв насправді дискутує зі штучним інтелектом. Недавно журналісти одного з видань, бажаючи неупередженої відповіді, запитали у чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, коли закінчиться війна в Україні, і чи повпливатиме на її тяглість смерть Путіна? "Тривалість конфлікту визначається різними факторами, і дії та рішення окремої особи, навіть такої "могутньої", як президент Росії, є лише одним із багатьох факторів, які можуть вплинути на хід війни. Важливо зазначити, що війна в Україні є складною проблемою з глибокими історичними, політичними та економічними коренями, і її вирішення, ймовірно, вимагатиме багатогранного підходу", - такою була відповідь "бога з машини".

Тепер дилема для пересічного обивателя. Кому вірити: казкарям з Банкової чи ChatGPT? Сподіваюся, їхні звивини не випрямляться від цього поєднання іноземних літер...

Читайте також: Траєкторія некерованої ракети

Іншими словами, — хто б не стояв на чолі Московії з її нинішньою політичною системою, де б не перебував кагебістський дідуган – у бункері за Уралом чи у "ядерному раю", - на завершення війни це не вплине. Штучний розум раціонально (даруйте за фактичну тавтологію) визначає, що конфлікт спричинений "історичними, політичними та економічними коренями".

Живий Путін не здатен покласти край цій ініційованій ним же бійні. "Війни розпочинають, коли забажають, а закінчують, — коли можуть", - писав ще Нікколо Макіавеллі. Путін "не може", оскільки таке волюнтаристське рішення означало б його не тільки політичну, але й фізичну смерть у збудованій ним же Росії. І ця путінська Росія залишиться у спадок тим, хто стане наступником "вождя" ("злодєя"?). Не важливо, яким шляхом – палацовим переворотом, "рішенняи політбюро олігархів" чи вироком кримінальних авторитетів на чолі з Пригожиним.

Путін "не може", оскільки таке волюнтаристське рішення означало б його не тільки політичну, але й фізичну смерть у збудованій ним же Росії. І ця путінська Росія залишиться у спадок тим, хто стане наступником "вождя" ("злодєя"?)

Путінська Росія, за іронією долі, усупереч сарказму Медведєва на адресу України, сама стала "країною 404". І якби у штучного інтелекту запитали про причини цієї сумної історії, то він, мабуть, також би вказав на "історичні, політичні та економічні" чинники. Імперська пиха як позлітка на середньовічному невігластві та деградації "народонасєлєнія", "сахарний кремль" як пожива для убогого (і побутово, і морально) обивателя, чиновницька та кримінальна опричнина упродовж років провадили Росію до  failed state. То лише позірно видається, що диктатура "на болотах" є всесильною та непохитною. Насправді ж її, мов корозія, роз'їдають внутрішні негаразди, чвари удільних князьків, корупція держапарату, його тупість та лакейство. Будь-який свіжий вітер у затхлому бункері обширом в 1/6 суші гаситься простим методом – наглухо забитою кватиркою, — здебільша вічком у СІЗО чи постгулагівських колоніях.

Читайте також: Раша і "мєдвєдь"

Зеленський має рацію, кажучи, що у Росії ні з ким говорити. Не тільки про припинення війни, але й "про жізнь". Діалог "цивілізацій" апріорі неможливий через відсутність цивілізованого співрозмовника

Зеленський має рацію, кажучи, що у Росії ні з ким говорити. Не тільки про припинення війни, але й "про жізнь". Діалог "цивілізацій" апріорі неможливий через відсутність цивілізованого співрозмовника. Якщо так триватиме далі, — то проблема перейде у хронічну стадію. Пригожин, до прикладу, гріє думку про "похід у владу" його "підопічних"-зеків з Вагнера. Тоді, аби вести з ними розмову, цивілізований світ має сісти за вивчення "фєні", щонайменше.

Але чи хоче світ, а тим паче Україна, такого діалогу? Звісно, ні. Від недавнього часу міжнародна спільнота зрозуміла просту істину: для розмови з Росією годяться HIMАRS, Leopard-2, Abrams та інше високотехнологічне залізяччя. А з тими, хто залишиться на випаленому цією зброєю терені, розмова буде зовсім іншою.

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Світ
Дмитро Медведєв
Володимир Путін
Володимир Зеленський
війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
26 січня, 2023 четвер
​​На держзраді викрили підполковника СБУ: передавав ворожим спецслужбам схеми розміщення блокпостів і дані про колег
26 січня, 2023 четвер
Путін вирішив фіналізувати свій програш воєнною кривавою кампанією, - офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Тетерук
27 січня, 2023 п'ятниця
Укрита золотом: в Єгипті відкрили саркофаг з мумією віком 4300 років
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 42.6
    Продаж 43.59
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
28 січня
12:49
Маріуш Блащак
Польща веде переговори про створення "танкової коаліції": серед країн є Туреччина
12:33
Twitter
Користувачі Twitter зможуть відновити заблоковані за порушення акаунти
12:23
теракт в Єрусалимі
У Єрусалимі стався другий теракт за добу, відомо про двох поранених
12:01
Маріуполь
Окупанти в Маріуполі знесуть цілий мікрорайон під забудову
11:59
Зруйнований стадіон
У Офісі президента звинуватили МОК у просуванні людиноненависницької політики РФ
11:58
Еммануель Макрон
Продовжуватиму говорити з РФ попри критику, - Макрон
11:23
на фото: затримання
Намагалися влаштуватися до держустанов на підконтрольних Україні територіях: СБУ затримала колаборантів з Луганщини
11:12
Костянтинівка, ракетний удар
Росіяни вдарили ракетами по житловому кварталу Костянтинівки на Донеччині, загинули щонайменше три людини
10:53
В Індії розбився літак
В Індії винищувачі Су-30 та Mirage розбилися під час навчань
10:35
ЗРК SAMP/T
Захист України від балістичних ракет: Франція та Італія спільно замовлять 700 ракет для ЗРК SAMP/T
10:27
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 січня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
10:11
Херсон
За добу росіяни 19 разів обстріляли Херсонщину, двоє людей загинули, 7 - поранені
10:08
OPINION
Валерій Пекар
Про шкідливість політичних призначень
10:06
Томас Бах
Президент МОК відреагував на погрози України бойкотувати Олімпіаду-2024, у разі участі там росіян
09:50
Ексклюзив
Володимир Путін
Деокупація Криму та Донбасу призведе до зміни режиму в РФ, - військовий експерт Притула
09:49
США Україна
США відкрили гарячу лінію, де можна повідомити про випадки корупції щодо допомоги Америки Україні
09:42
Ексклюзив
Стійка оборона Соледара та продовження оборони Бахмута зірвали плани противника, - військовий експерт Грабський
09:36
Ізраїль
Ізраїльський посол заявив, що допомоги Україні більше, аніж про неї відомо
09:29
Що залишилося від ПТУ №19 у м. Макіївка
Розвідка Британії назвала кількість окупантів, яких 1 січня знищили ударом по казармі в Макіївці
09:12
британія україна
Україна може отримати винищувачі від Британії, але після виведення російських військ, - The Telegraph
08:56
Марина Бех-Романчук
Українська чемпіонка здобула медаль у першому старті легкоатлетичного сезону
08:50
Обстріли Харківщини: загарбники пошкодили ліцей та приватний будинок, є поранена людина
08:41
танк ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 800 загарбників, 7 танків, літак і гелікоптер
08:30
Сергій Богачук (праворуч)
Український боксер здобув 22 перемогу нокаутом та захистив титул WBC
08:20
Аналітика
БМП Marder
Німецькі БМП нарешті поїдуть в ЗСУ, і їх можна назвати справжніми "утилізаторами" російської легкої бронетехніки
08:16
Ексклюзив
російські окупанти
На Сватівському й Харківському напрямках РФ формує групи зі спецпризначенців і шукає слабкі місця в обороні України, - військовий Федоренко
08:14
Українські захисники, які повернулися з полону 14 грудня
Родичів військовополонених попросили не називати прізвища захисників - це ускладнить процес обміну
08:01
OPINION
Юрій Бутусов
Рейтинг найбільших корупційних скандалів у владі Зеленського за останні дні
08:00
Артем Далакян, бокс
Далакян - Хіменес: де та коли дивитись чемпіонський бій українця на "Вемблі"
07:42
Джозеф Байден
Під час обшуків у будинку Джо Байдена ФБР крім секретних документів також вилучили особисті блокноти президента, - NBC News
07:25
морська міна
Жителів Одещини попередили про посилення мінної небезпеки через шторм у Чорному морі
07:07
ЗСУ
Генштаб: загарбники надалі ведуть наступальні дії на трьох напрямках, ЗСУ відбили атаки поблизу 12 населених пунктів
06:45
Іван Федоров, мер Мелітополя
Росіяни привезли 800 силовиків до Запорізької області, - Федоров
06:25
російська армія, мобілізація
Аналітики ISW назвали напрям можливого нового наступу армії РФ
06:00
Російські хакери
Масована кібератака російських хакерів не завдала Німеччині значної шкоди, - уряд
05:42
Хорватія
Хорватія надасть Україні €1 млн на програму ЮНІСЕФ
05:19
Cybertruck
Маск знову відклав запуск серійного виробництва Tesla Cybertruck
04:51
Києво-Могилянська академія
У Києво-Могилянській академії заборонили використання російської мови
04:23
На фото: Володимир Зеленський і Джо Байден
США "повним ходом" готуються "відреагувати" у річницю вторгнення Росії в Україну
03:55
Україна Євросоюз
Міністри юстиції країн ЄС обговорили покарання РФ за злочини, скоєні в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV