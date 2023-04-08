Путін ображений на КНР і починає самостійну гру, - польський політик Чех
Росія відчуває відчай після візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна, тому образилась і починає самостійну гру
Про це заявив польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.
"У росіян (відчай, - ред.) від візиту Сі Цзіньпіна, на який вони розраховували. І сам Сі теж розраховував на те, що може першим своїм візитом йому вдасться представити світові якісь такі мирні пропозиції, що він вирішить так званий конфлікт український. Нічого такого не сталося, Путін, сповнений образ на Китай, починає самостійну гру", - наголосив він.
Політик зауважив, що, за аналізами британської й американської розвідок, президент РФ перебуває в новій реальності, тому був дуже привітний із послами, яким вручали грамоти.
"Але пригадав собі в останній момент, хотів підійти поговорити, але санітарні обмеження, ви ж розумієте, що я не можу до вас підійти", - додав Мирослав Чех.
- 31 березня Інститут вивчення війни повідомив, що Китай відмовився приєднатися до геополітичного конфлікту РФ із Заходом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе