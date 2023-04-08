Про це заявив польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.

"У росіян (відчай, - ред.) від візиту Сі Цзіньпіна, на який вони розраховували. І сам Сі теж розраховував на те, що може першим своїм візитом йому вдасться представити світові якісь такі мирні пропозиції, що він вирішить так званий конфлікт український. Нічого такого не сталося, Путін, сповнений образ на Китай, починає самостійну гру", - наголосив він.

Політик зауважив, що, за аналізами британської й американської розвідок, президент РФ перебуває в новій реальності, тому був дуже привітний із послами, яким вручали грамоти.

"Але пригадав собі в останній момент, хотів підійти поговорити, але санітарні обмеження, ви ж розумієте, що я не можу до вас підійти", - додав Мирослав Чех.