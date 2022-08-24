Путін параноїдально хворіє на владу із власним світом у голові, - дипломат Безсмертний

Політик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Я приєднуюся до тих, хто вважає Путіна людиною, яка параноїдально хворіє на владу й створила у себе в голові власний світ, де є власні категорії. Неможливо вважати Путіна людиною здорового глузду. Скажімо так, у Путіна свій метр, свій кілограм, всі свої цінності. Говорити про те, що ми маємо справу з людиною, яка керується людськими категоріями й поняттями неможливо", - зазначив Безсмертний.

Дипломат додав, що немає значення, хто очолює Росію, яка є втіленням зла.

"Перед країною, яка протистоїть такому екзистенційному злу, немає значення, це Іван Грозний, Йосип Сталін чи це Путін. Є проблема екзистенційного характеру - несумісність існування цих світів", - зауважив Роман Безсмертний.

23 серпня в інтервʼю Еспресо нардеп Микола Княжицький розповів, що Путін мріяв про відновлення Радянського Союзу, але не врахував волю народу України.

Того ж дня під час Кримської платформи премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що президент Росії Путін прагне захопити всю територію України, як зробив це з Кримом, а генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що Путін помилився, коли вважав, що зможе зламати український народ та Збройні сили України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb