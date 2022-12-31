Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін прибув до штабу Південного військового округу, що розташований у Ростові-на-Дону, щоб зустрітися з командувачами та вручити прапори армійським корпусам, "у тому числі Донецькому та Луганському". Крім того, там він нібито записав новорічне звернення до росіян.

За даними росЗМІ, Путіна супроводжували голова Міноборони Сергій Шойгу та начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

17 грудня у Кремлі повідомили, що Володимир Путін впродовж цілого дня проводив нараду з командувачами військ, які воюють проти України.

18 грудня в Інституті вивчення війни припустили, що у Кремлі публічно показали зустріч Володимира Путіна з вищим військовим керівництвом, аби врятувати імідж російського диктатора та міноборони.

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