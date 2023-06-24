Путін підписав закон про можливість призивати засуджених на службу

Про це повідомляють у російських ЗМІ.

Зазначається, що обмежено придатні та ті, хто був під судом, теж можуть укладати контракти зі збройними силами Росії. Вік служби за контрактом у воєнний час підвищили до 70 років.

Держдума та Радфед по черзі схвалили цей закон минулого тижня.

Крім цього, російські ЗМІ повідомляють, що Володимир Путін підписав закон про можливість дострокового звільнення засуджених після укладання контракту про службу в збройних силах.