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Путін підписав закон про можливість призивати засуджених на службу

24 червня, 2023 субота
18:09
Світ

Володимир Путін ухвалив закон, який дає можливість призвати засуджених на службу за контрактом, крім тих, що вчинили тяжкі злочини

Про це повідомляють у російських ЗМІ.

Зазначається, що обмежено придатні та ті, хто був під судом, теж можуть укладати контракти зі збройними силами Росії. Вік служби за контрактом у воєнний час підвищили до 70 років.

Держдума та Радфед по черзі схвалили цей закон минулого тижня.

Крім цього, російські ЗМІ повідомляють, що Володимир Путін підписав закон про можливість дострокового звільнення засуджених після укладання контракту про службу в збройних силах.

  • 12 червня, Володимир Путін підписав закон, згідно з яким призовники тепер зобов'язані віддавати закордонні паспорти на збереження до МВС чи МФЦ.
Росія
Володимир Путін
російська армія
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