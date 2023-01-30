Про це і не тільки світові ЗМІ писали 30 січня:

The New York Times:

Україна закликає союзників пришвидшити постачання зброї, пише видання. Президент Володимир Зеленський заявив, що "потрібно зробити час нашою зброєю", оскільки Росія посилює свої напади на східну Україну та надсилає хвилі військ, намагаючись прорвати потужну українську оборону.

При цьому звертається увага на те, що передові танки, які Україні обіцяють передати західні союзники, не переламають хід війни та не будуть срібною кулею, яка дозволить Києву виграти війну. Натомість армія Сполучених Штатів знову спробує переробити армію за власним зразком, щоб дати Україні найкращий шанс прорвати міцну російську оборону.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир Путін приховано погрожував випустити в нього ракету. Сам же Кремль відкинув це твердження, назвавши його брехнею.

Американські журналісти зауважують, що для вирішення проблем в Україні Росія звертається до "архітектора війни" генерала Валерія Герасимова, який нещодавно взяв на себе повсякденне керування військовими діями РФ. До того Герасимов переконав свого боса Путіна, що його попередник був надто пасивним, проамериканським та проєвропейським. Але посилена стратегія "архітектора війни" – це те, що призвело до проблем Росії, і Москва все ще не має військ, боєприпасів чи обладнання, які, за словами військових, потрібні їй для масового наступу, обіцяного високопоставленим військовим лідером країни.

Також повідомляється, що кампанія України щодо заборони російським спортсменам брати участь у наступних Олімпійських іграх у 2024 році набрала обертів на вихідних, й президент Володимир Зеленський та інші офіційні особи намагаються посилити тиск на Міжнародний олімпійський комітет.

NYT присвятив статтю тому, що десятки тисяч ув'язнених приєдналися до групи найманців "Вагнера", які воюють проти знищених сил Кремля в Україні. Деякі з них повертаються до цивільного життя, пройшовши військову підготовку та, у багатьох випадках, отримавши бойові травми. Такі особи дуже небезпечні, й це є великою загрозою для російського суспільства.

The Washington Post:

Видання розповідає, що поки Україна чекає нових танків зі США і Європи, і точаться бої за стратегічні міста на сході, вздовж річки Дніпро точиться війна на виснаження. Росія контролює східний берег, а Україна контролює західний, причому річка обмежує територіальне просування та дозволяє– принаймні наразі – руйнувати лише на відстані. Журналісти WP провели кілька днів, мандруючи контрольованими Україною головними та прохідними дорогами, які з’єднують міста та села вздовж річки, щоб побачити, як мирні жителі переживають зиму, часто без газу чи світла. Часто без опалення залишаються лише люди похилого віку, які виживають на подачки. Мешканці побоюються, що їх можуть убити будь-якої миті, і досі шепочуться про колаборантів, які живуть серед них.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Сеула 30 січня закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України. Він зазначив, що інші країни змінили свою позицію щодо відмови від надання зброї країнам, які перебувають у конфлікті після вторгнення Росії, й додав, що існує "нагальна потреба" в боєприпасах.

Йдеться й про те, що Володимир Зеленський закликав відсторонити російських спортсменів від участі в Олімпіаді наступного року, поки Україна залишається під ударами. Його підтримала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка також розкритикувала МОК за дозвіл російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях напередодні літніх Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, назвавши рішення МОК "політично і морально неправильним".

The Guardian:

Британське видання зауважує коментарі колишнього прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона про дзвінок президенту Росії перед вторгненням в Україну. Тоді Володимир Путін стверджував, що може відправити ракету на Великобританію "за хвилину", щоб це "не було боляче".

Також пропонується стаття про те, як чеченські бійці батальйону імені Джохара Дудаєва воюють на боці України, тим самим протистоять Путіну та Рамзану Кадирову у їх боротьбі з ВСУ.

Йдеться і про обстріли російськими військами українських населених пунктів, зокрема, про обстріли Херсона та Харкова. Крім того, українські військові та російська приватна військова група "Вагнер" заявляють, що контролюють район Благодатного на сході Донецької області. А лідер самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін заявив, що проросійські сили продовжують наступ у Вугледарі. Російські війська кілька місяців атакували Бахмут на Донбасі, але останніми днями загарбники почали нову атаку, щоб захопити село Вугледар, що за 30 миль на південний захід від Донецька.

Politico:

Україна хоче приєднатися до ЄС упродовж двох років, пише видання. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, країна має щільний дворічний графік для забезпечення членства в ЄС, який неминуче буде домінувати в дискусіях на історичному саміті Україна-ЄС цього тижня. Однак в Брюсселі не вважають цей план реалістичним.

Ще одна стаття розповідає, що у розділеній Росії співчуття стало "громадянським опором". Під урядовою цензурою ті, хто виступає проти війни, намагаються досягти іншої сторони. Автори описують, як росіянка клала квіти до підніжжя пам’ятника українській поетесі в центрі Москви для вшанування пам'яті жертв російського ракетного удару по українському Дніпру. При цьому зауважуючи, що у неї було кілька причин для смутку, оскільки будь-яка симпатія до України в РФ неприйнятна.

CNN:

Видання пропонує аналіз, як Росія неправильно сприйняла зростання впливу Німеччини, зазначаючи, що два роки тому Москва розглядала протистояння між США та Німеччиною щодо газопроводу "Північний потік-2" як лакмусовий папірець трансатлантичної могутності. Міркуючи, що якщо Вашингтон заблокує його, що він зрештою й зробив, то це покаже, що європейська сила більше не тече через Берлін, а фактично через Білий дім. Через два роки йдеться про те, що трансатлантична динаміка після Ангели Меркель, і особливо після невдалого вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну, стала одним із найгостріших політичних питань, які турбують Кремль.

За словами українських військових, Україна покладається на танки радянських часів, щоб утримати лінію до прибуття західного підкріплення. Водночас в Росії заявили, що рішення Сполучених Штатів і союзників по НАТО відправити танки в Україну зробило для Москви "безглуздим" будь-які переговори з Києвом.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджує, що Україна "затягує" переговори про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що його країна не планує відправляти в Україну винищувачі. Він застеріг від "вступу в постійну конкуренцію, щоб перевершити один одного, коли мова йде про системи озброєння".

Президент України Володимир Зеленський відвідав південь Миколаївської області, де зустрівся з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Видання пише про розповідь українського командира, який зазначив, що "постійні" бої в місті Бахмут на сході України та навколо нього стали "справжнім пеклом", оскільки російські сили намагаються взяти під контроль трасу Костянтинівка-Бахмут. Попереджаючи про триваючі спроби Росії оточити Бахмут, місцевий український командир заявив, що будь-який можливий вихід українців із охопленого боями східного міста здійснюватиметься з єдиною метою врятувати життя українських військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна планує витратити 20 мільярдів гривень (545 мільйонів доларів) на закупівлю безпілотних літальних апаратів (БПЛА) цього року. А очільник британського Міноборони Бен Уоллес сказав, що 14 основних бойових танків Challenger 2, переданих Україні Сполученим Королівством, повинні дістатися до "цієї країни до літа".

Франція та Австралія анонсували спільне виробництво кількох тисяч артилерійських снарядів для України. Про це стало відомо під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони обох країн у Парижі.

BBC:

Журналісти підготували репортаж з похорону збирача тіл на полі бою. Денис Сосненко, який допомагав діставати тіла з місця бою, загинув, коли його мікроавтобус наїхав на міну.

Польща оголосила про різке збільшення витрат на оборону, заявивши, що ці зміни необхідні через війну в Україні. Зауважується, що це остання європейська країна, яка заявила, що збільшує військові витрати внаслідок конфлікту.

Gazeta Wyborcza:

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов не може змиритися з тим, що Росія досі не застосувала ядерну зброю проти "нацистських столиць". Приводом для його використання міг стати збіднений уран, який використовується в американських танках. Польське медіа каже, що телевізійні виступи Соловйова стають все більш шекспірівськими. Зокрема, свою четвергову монодраму в рамках програми "Повний контакт" він розпочав із похмурих зітхань.

Зволікання Заходу з поставками зброї могло не дати Україні контрнаступу взимку, припускають журналісти. Західна зброя мала вирішальне значення для відбиття першої хвилі російського вторгнення, а потім для початку контратаки. Однак, на думку американських експертів, коливання коаліції позбавило українців шансу швидше звільнити територію.

Розповідається історія важко пораненого українського військового, який отримав два сучасні протези, що значно покращить якість його життя. До їх створення тривалий час проходив реабілітацію в клініці в Любліні. Чоловік воював на Донбасі минулої весни, тоді був важко поранений: втратив частину руки та ноги, також отримав серйозну травму голови. Кілька місяців лікувався в Україні. У липні 2022 року разом з іншими пораненими на фронті воїнами прибув до Любліна на лікування.

Розголошений процес збору танків є символічним жестом об’єднання Заходу в допомозі Україні. За словами полковника Йосипа Марчака, з військової точки зору це не матиме великого значення. Бригада сучасних танків буде зупинена на перших же мінних загородженнях.