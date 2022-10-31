Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що все можливо і Путін може поїхати на саміт G20 в Індонезії. Оскільки для Російської Федерації не залишається іншого виходу, як повернутись до Азії та спробувати зміцнити свій вплив в цьому регіоні. З іншої сторони, для Путіна Азія вже втрачена, адже Китай все більше заявляє про свої амбіції на цей регіон", - пояснив Брайлян.

Міжнародний оглядач наголосив, що все менше країн відмовляються співпрацювати з РФ.

"Для Путіна саміт G20 в Індонезії є ще однією можливістю показати, що Росія ще на щось впливає. Проте геополітична ситуація так швидко змінюється, що Росія дуже сильно втратила свій імідж. Хоча нещодавно була новина про те, що Алжир підписав нову угоду з Росією про економічну співпрацю. Це ще раз доводить, що Україні потрібно більш потужніше працювати в кожному регіоні для посилення тиску на РФ", - додав він.

6 жовтня президент США Джо Байден заявив, що не виключає зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту G20, який відбудеться в Індонезії. Однак візити обох президентів на Балі залишаються непідтвердженими. У Білому домі заявляють, якщо Путін відвідає G20, президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у саміті, навіть якщо Україна не є членом групи.

29 жовтня речниця Білого дому Карін Жан-П‘єр повідомила, що президент США Джо Байден особисто відвідає саміт лідерів G20 на Балі в Індонезії, який відбудеться у листопаді

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