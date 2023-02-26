Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Олег Саакян.

"Коли РФ поставила під сумнів територіальну цілісність України та почала приєднувати наші території, вона розірвала свою терцілісність. Зараз територіальні претензії до РФ можуть висувати будь-які держави, тому що російські кордони сьогодні ніде не завершуються - але не в бік розширення, а в бік зменшення. Путін війною поставив на карту існування Росії в теперішньому вигляді у всіх аспектах. Все поставлено під питання і спалюється горнилом війни. Він почав процес деструкції Росії і чим довше ця війна триватиме, чим важче будуть наслідки для Росії, тим катастрофічнішою ця війна буде", - сказав він.

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На думку політолога, вона завершиться у такому випадку більшими втратами та більшим розгромом.

"Цим соціальним та економічним уламкам, навіть коли вони збережуться у єдиному цілому, доведеться пройти процес заново збирання. Росія де-факто опиниться у розваленому стані. Єдність тримається на пропаганді, яка з моментом кінця війни вивітриться. Друге - це розквартирування силового блоку. Якщо ми завтра приберемо фактор поліції та спецслужб у Росії, то вона розповзеться на частини. Ця система є скріплювальною. Там є дві скрєпи - пропаганда та силовий блок. Як тільки їх не буде - все піде по швах і доведеться збиратися. Є питання, наскільки в Росії залишиться потреба, ресурс і можливості, щоб забезпечити свою цілісність через збирання та трансформацію. Або ми будемо спостерігати розповзання цих частин у різні боки. Путін сам прискорив цей процес та поставив на карту абсолютно все", - підсумував Саакян.