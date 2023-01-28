Путін повинен піти у відставку, - Стівен Кінґ
Американський письменник Стівен Кінґ закликав Росію припинити війну в Україні та заявив, що президент Росії Володимир Путін повинен піти у відставку
Про це він написав у твіттері.
"Заради Бога, Росія, зупиніть цю безглузду війну в Україні. Зупинити бомбардування беззбройних мирних жителів. Путін повинен піти у відставку", - ідеться в повідомленні Кінґа.
- 31 березня 2022 року Стівен Кінґ звернувся до президента РФ, де заявив, що "Україна спустошить його скарбницю і знекровить тебе". Пізніше він заявив, що Путін недооцінив Україну.
- 29 травня 2022 року письменник закликав світ продовжувати економічно тиснути на Росію.
- 28 червня 2022 року Стівен Кінґ засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру.
- "The Ukrainians are kicking some ass today", - 10 червня 2022 року американський письменник підтримав наступ ЗСУ.
- 7 жовтня 2022 року Стівен Кінґ від імені всього світу звернувся до Росії та порадив "забиратися з України".
- 9 жовтня 2022 року він назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.
- 31 грудня 2022 року Кінґ поділився, що його найзаповітнішим бажанням на новий рік є мир в Україні.
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