Путін повинен піти у відставку, - Стівен Кінґ

Про це він написав у твіттері.

"Заради Бога, Росія, зупиніть цю безглузду війну в Україні. Зупинити бомбардування беззбройних мирних жителів. Путін повинен піти у відставку", - ідеться в повідомленні Кінґа.

31 березня 2022 року Стівен Кінґ звернувся до президента РФ, де заявив, що "Україна спустошить його скарбницю і знекровить тебе". Пізніше він заявив, що Путін недооцінив Україну.

29 травня 2022 року письменник закликав світ продовжувати економічно тиснути на Росію.

28 червня 2022 року Стівен Кінґ засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру.

"The Ukrainians are kicking some ass today", - 10 червня 2022 року американський письменник підтримав наступ ЗСУ.

7 жовтня 2022 року Стівен Кінґ від імені всього світу звернувся до Росії та порадив "забиратися з України".

9 жовтня 2022 року він назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.

31 грудня 2022 року Кінґ поділився, що його найзаповітнішим бажанням на новий рік є мир в Україні.