Путін повинен змиритися з тим, що в підсумку він програв – міністр оборони Великобританії

Про це інформує NBC News з посиланням на слова міністра оборони Великобританії Бена Воллеса у Вашингтоні.

"Тільки президент Путін може знати, де він опиниться. Він повинен змиритися з тим, що в кінцевому підсумку він програв. Тож що б не відбувалося в Україні, вважаймо, що Росія зараз менша країна, ніж була до цього вторгнення", – сказав Воллес.



Міністр вважає, що в Росії марно залякують новим наступом на схід, адже її сили виснажені, а економіка знаходиться під санкціями, які перешкоджають імпортувати військову техніку.



На Донбасі де РФ рекламувала великий наступ, армія використовує важкі, часто неточні бомбардування в поєднанні з некоординованим рухом сухопутних військ.



"Вони роблять багато помилок, але їхня реакція – це більше обстрілу, більше жорстокості та гарматного м’яса. У них все ще виникають проблеми з досягненням бажаного ефекту.



Путін повинен зазнати невдачі в Україні. Наслідками його успіху будуть брижі, які будуть відчутні в усьому світі", – розповів міністр оборони Великобританії.



Воллес додає, що Росія прагне поповнити власні запаси обладнання.

Очільник Центру досліджень армії Валентин Бадрак заявив, що президент РФ Володимир Путін не зважає на людські життя, здатен на безглузді рішення, тому його необхідно усунути: "Володимир Путін станом на 23:00 27 лютого 2022 року програв війну в Україні та підлягає негайному усуненню від влади чи фізичної ліквідації".

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