Путін повинен змиритися з тим, що в підсумку він програв – міністр оборони Великобританії
Бен Воллес заявив, що Путіну доведеться визнати свою поразку у війні в Україні і вийде його країна, як "менша" держава
Про це інформує NBC News з посиланням на слова міністра оборони Великобританії Бена Воллеса у Вашингтоні.
"Тільки президент Путін може знати, де він опиниться. Він повинен змиритися з тим, що в кінцевому підсумку він програв. Тож що б не відбувалося в Україні, вважаймо, що Росія зараз менша країна, ніж була до цього вторгнення", – сказав Воллес.
Міністр вважає, що в Росії марно залякують новим наступом на схід, адже її сили виснажені, а економіка знаходиться під санкціями, які перешкоджають імпортувати військову техніку.
На Донбасі де РФ рекламувала великий наступ, армія використовує важкі, часто неточні бомбардування в поєднанні з некоординованим рухом сухопутних військ.
"Вони роблять багато помилок, але їхня реакція – це більше обстрілу, більше жорстокості та гарматного м’яса. У них все ще виникають проблеми з досягненням бажаного ефекту.
Путін повинен зазнати невдачі в Україні. Наслідками його успіху будуть брижі, які будуть відчутні в усьому світі", – розповів міністр оборони Великобританії.
Воллес додає, що Росія прагне поповнити власні запаси обладнання.
- Очільник Центру досліджень армії Валентин Бадрак заявив, що президент РФ Володимир Путін не зважає на людські життя, здатен на безглузді рішення, тому його необхідно усунути: "Володимир Путін станом на 23:00 27 лютого 2022 року програв війну в Україні та підлягає негайному усуненню від влади чи фізичної ліквідації".
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