Путін пояснив, чому пішов на самоізоляцію

Про це він розповів на нараді з членами уряду РФ, що проходила в режимі відеоконференції, повідомляють російські ЗМІ.

“Мені довелося відкласти поїздку в Таджикистан. У моєму найближчому оточенні кілька людей захворіло. Один з цих співробітників - це людина, яка працює зі мною у безпосередній близькості. Він був вакцинований. Через три дні після ревакцинації (“Супутником” - ред.) він захворів. Я напередодні спілкувався з ним дуже близько цілий день”, - сказав Путін.

Раніше було оголошено, що Путін йде на самоізоляцію і не поїде на саміти ШОС і ОДКБ в Душанбе.