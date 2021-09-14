Путін пояснив, чому пішов на самоізоляцію
Президент РФ Володимир Путін вирішив піти на самоізоляцію через те, що напередодні цілий день спілкувався із співробітником своєї адміністрації, який захворів на коронавірус
Про це він розповів на нараді з членами уряду РФ, що проходила в режимі відеоконференції, повідомляють російські ЗМІ.
“Мені довелося відкласти поїздку в Таджикистан. У моєму найближчому оточенні кілька людей захворіло. Один з цих співробітників - це людина, яка працює зі мною у безпосередній близькості. Він був вакцинований. Через три дні після ревакцинації (“Супутником” - ред.) він захворів. Я напередодні спілкувався з ним дуже близько цілий день”, - сказав Путін.
Раніше було оголошено, що Путін йде на самоізоляцію і не поїде на саміти ШОС і ОДКБ в Душанбе.
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