Путін призначив Гризлова послом у Білорусі
Президент РФ Володимир Путін призначив послом у Мінську Бориса Гризлова, голову російської делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ)
Про це повідомляється в указі президента Росії, підписаному 14 січня.
"Призначити Гризлова Бориса В'ячеславовича надзвичайним та повноважним послом Російської Федерації в Республіці Білорусь", - йдеться у документі.
З 26 грудня 2015 року Борис Гризлов очолює російську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України (ТКГ). Також Гризлов є головою вищої ради партії "Єдина Росія". З 2003 до 2011 року він був спікером Держдуми РФ, а з 2001 по 2003 рік займав посаду міністра внутрішніх справ Росії.
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