Путін - шовініст, він робить все для знищення культур народів Росії та розчинення їх серед росіян, - Портников

Про це Портников сказав у відео "Буряти хочуть додому" на Youtube-каналі "Портников. Аргументы".

"Нікого в Москві не хвилює, що буде з народами РФ. Чому в російській армії так багато представників національних меншин - ми прекрасно розуміємо: тому що в національних республіках Росії соціальна ситуація ще гірша, ніж у російських (етнічних - ред.) областях. Той шовіністичний режим, який прийшов до влади в Москві на початку цього тисячоліття ненавидить не тільки колишні радянські республіки, які хоче окупувати і приєднати. Він ненавидить ще й народи Росії", - сказав Портников.

Президента РФ журналіст назвав шовіністом і нагадав про його роль у припиненні вивчення рідних мов у школах національних республік.

"Володимир Путін - шовініст за переконаннями. Саме він був ініціатором того, щоб у школах національних республік відмовилися від викладання мов народів цих республік як обов'язкового предмету. Саме він робить усе можливе, щоб зникли інші культури народів Росії, щоб російські народи розчинилися серед росіян, щоб вони не пам'ятали своїх коренів, своєї спадщини, своєї культури", - сказав Портников.

Журналіст зазначив, що погіршення рівня життя у національних республіках РФ є одним із інструментів знищення російських народів.

"Одна з головних цілей політики сучасної російської держави - знищення інших народів Росії. І, зрозуміло, частиною цієї політики знищення є ще й погіршення соціальної ситуації. Мало того, що сама собою Росія - бідна корумпована країна без жодних перспектив, так ще й ненависть до інородців стала офіційною ідеологією Путіна і його чекистської банди. Тому, за великим рахунком, жителям таких регіонів, як Бурятія або бурятських автономних округів просто нема куди подітися, окрім як у армію, де можуть пообіцяти військову іпотеку, де молоді люди можуть розрахувати, що все ж придбають якусь квартирку і зможуть створити сім'ю. Їм не розповідають, що коли вони підписують контракт, їх посилатимуть не на захист умовної батьківщини, бо очевидно, що у бурята батьківщина - Бурятія, йому просто про це не розповідають, а на війну з іншими країнами, щоб перетворити їх на ще одну окуповану росіянами Бурятію. І потім ці люди гинуть і хворіють під час перебування на фронтах цієї так званої "спецоперації", - пояснив Портников.

Публіцист зазначив, що політика використання російською владою національних меншин як гарматного м'яса не є новою.

"Так було завжди. Мало хто знає, скільки бурятів та представників інших народів Росії загинуло на початку Другої світової війни під час битви за Москву. Це ніколи не було цікаво російській офіційній ідеології, яка представляла воїном-визволителем такого собі щирого арійця зі слов'янськими рисами обличчя і блакитними очима. А те, що в бурятських селищах після Другої світової війни взагалі не було чоловіків і це призвело до значного зменшення кількості цього народу, як і інших народів Росії - це достовірний факт", - сказав Портников.

Він наголосив, що кількісна перевага етнічних росіян у РФ над рештою народів є наслідком спланованого геноциду.

"Коли кажуть, що зараз Росія значно більше російська держава, ніж колись раніше, тому що в російські імперії часів царів росіян було не більше 40%, у СРСР - не більше 50%, а зараз у РФ - близько 80-85%, - не забуваймо, що це не випадковість. І не просто так вийшло, тому що частина території відійшла. Це - спланований геноцид і байдужість уряду в Москві, по суті російського уряду, до народів РФ", - сказав Портников.

На думку публіциста, війни, зокрема війна з Україною, є для російської влади ще одним інструментом послаблення нацменшин.

"І природно, ніхто не цікавиться жодною ротацією жодних військових бурятського походження - щобільше їх загине на фронтах війни з Україною, тим краще для Володимира Пуіна і його оточення: менше бурятів - менше проблем, менше татар - менше проблем, менше чеченців - менше проблем. Все одно кількість цих народів значно менша за кількість (етнічних - ред.) росіян. Скільки б росіян (етнічних - ред.) не поклав Путін у війні з Україною або в інших війнах, які зараз готують, (етнічних - ред.) росіян залишиться ще достатньо, щоб обслуговувати ту злочинну кліку, яка захопила владу в Росії, - їх десятки мільйонів. А якщо внаслідок війни не залишиться бурятів або удмуртів або представників народів Кавказу - що ж, тим менше буде в них шансів створити власні національні держави, коли час існування РФ - злочинної шовіністичної держави росіян - добіжить нарешті кінця і у народів Росії з'явиться шанс відродитися, створити власні держави, згадати про власні мови і культури, проклясти нарешті ту огидну оболонку, в якій їх утримують, практично в'язницю, знову набуту в'язницю народів. Але якщо цих народів фізично не буде, хто буде створювати національні держави? Зникне Бурятія, зникнуть республіки Кавказу. А там і до Татарстану х Башкортостаном недалеко. Вся справа у кількості військ і кількості жертв", - пояснив Портников.

Журналіст додав, що Путін прагне не тільки авторитарного правління, а ще й геноциду народів Росії.

"Маємо завжди пам'ятати, що Володимир Путін не просто хоче знищити, наприклад, українців і вигнати їх із рідних місць. Ні, це не єдина його ціль. Володимир Путін не просто хоче закрутити гайки у самій Росії та перетворити її на нацистську державу, щоб спокійно правити цією державою і всіх незгодних з його правлінням відправляти у табори на 15 років. Ні, це ще і геноцид народів Росії - те, що ми спостерігаємо", - підсумував Портников.

Нагадаємо, дружини бурятів-окупантів вимагають від голови Бурятії повернути додому їхніх чоловіків, які "виснажені морально, фізично" і всі мають контузії.

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