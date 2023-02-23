Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь взагалі немає положення про призупинення участі - це вигадка Путіна. Можна вийти з договору або залишитися. Правда полягає у тому, що росіяни нічого не можуть зробити. Договір містить у собі дві більш важливі речі. Перше - це можливість інспекції, а вони вже призупинені з часів початку ковіду, друге - цей договір обмежує кількість боєголовок обох сторін до 1500. Свого часу військові експерти підрахували, що навіть цього буде більш ніж достатньо, щоб знищити один одного й всю нашу планету разом з іншими країнами", - пояснив Єльченко.

За словами дипломата, якщо США доволі швидко можуть збільшити кількість боєголовок, то для РФ це означає стати на шлях СРСР, який розвалився від того, що не витримав економічно-фінансової напруги.

"У СРСР майже всі кошти були спрямовані на ядерну програму, на створення нових боєголовок та ракет. Крім того, у переважної більшості носіїв, які здатні нести заряди, закінчується термін використання. 99% були створені у Дніпрі, гарантійний термін цих носіїв приблизно 40 років. Останні були побудовані в кінці 70-х, на початку 80-х минулого століття. І після 2020 року всі вони стають непридатними. Їх потрібно обслуговувати та продовжувати термін експлуатації, а робити це в Росії немає кому. Ще Росії потрібні кошти, а санкції працюють. Якщо Путін хоче прискорити розвал Росії - він це робить своїми руками", - підкреслив Єльченко.

3 лютого в НАТО закликали Росію до виконання зобов'язань Договору про стратегічні наступальні озброєння для міжнародної стабільності.

21 лютого Путін пригрозив "розширенням війни", якщо Захід надасть Україні далекобійне озброєння. Крім цього, російський диктатор заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Також Володимир Путін наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї.





