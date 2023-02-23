Путін своїми руками прискорює розвал Росії, - дипломат Єльченко
Дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019) Володимир Єльченко вважає, що Росіє стає на шлях СРСР, який розвалився від того, що не витримав фінансової напруги
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"У договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь взагалі немає положення про призупинення участі - це вигадка Путіна. Можна вийти з договору або залишитися. Правда полягає у тому, що росіяни нічого не можуть зробити. Договір містить у собі дві більш важливі речі. Перше - це можливість інспекції, а вони вже призупинені з часів початку ковіду, друге - цей договір обмежує кількість боєголовок обох сторін до 1500. Свого часу військові експерти підрахували, що навіть цього буде більш ніж достатньо, щоб знищити один одного й всю нашу планету разом з іншими країнами", - пояснив Єльченко.
За словами дипломата, якщо США доволі швидко можуть збільшити кількість боєголовок, то для РФ це означає стати на шлях СРСР, який розвалився від того, що не витримав економічно-фінансової напруги.
"У СРСР майже всі кошти були спрямовані на ядерну програму, на створення нових боєголовок та ракет. Крім того, у переважної більшості носіїв, які здатні нести заряди, закінчується термін використання. 99% були створені у Дніпрі, гарантійний термін цих носіїв приблизно 40 років. Останні були побудовані в кінці 70-х, на початку 80-х минулого століття. І після 2020 року всі вони стають непридатними. Їх потрібно обслуговувати та продовжувати термін експлуатації, а робити це в Росії немає кому. Ще Росії потрібні кошти, а санкції працюють. Якщо Путін хоче прискорити розвал Росії - він це робить своїми руками", - підкреслив Єльченко.
- 3 лютого в НАТО закликали Росію до виконання зобов'язань Договору про стратегічні наступальні озброєння для міжнародної стабільності.
- 21 лютого Путін пригрозив "розширенням війни", якщо Захід надасть Україні далекобійне озброєння. Крім цього, російський диктатор заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Також Володимир Путін наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї.
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