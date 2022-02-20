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Путін та Лукашенко вирішили продовжити спільні військові навчання у Білорусі

20 лютого, 2022 неділя
12:33
війна з Росією Лукашенко путін

Москва та Мінськ продовжать спільні військові навчання у Білорусі, які мали завершитися 20 лютого

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє Белта

За його словами навчання було вирішено продовжити "через наростання військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загострення ситуації на Донбасі". 

"У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації ухвалено рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", - сказав Хренін. 

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Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
російська армія
військові навчання
російська агресія
режим Лукашенка
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