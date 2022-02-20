Путін та Лукашенко вирішили продовжити спільні військові навчання у Білорусі

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє Белта.

За його словами навчання було вирішено продовжити "через наростання військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загострення ситуації на Донбасі".

"У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації ухвалено рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити", - сказав Хренін.

Нагадаємо, 19 лютого білоруське військове командування оголосило, що війська РФ не будуть виведені з країни після завершення навчань 20 лютого.

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