Про це вона розповіла в етері телеканалу Еспресо.

"Путіну насправді Пригожин потрібен як такий інструмент досягнення військових цілей іншими, не суто військовими способами. Тобто зараз оця вся досить голосна суперечка дозволена лише тому, що у самого Путіна є певне розчарування в тому, як планувалася так звана спеціальна військова операція, є певне розчарування в тому, як її втілювали власне верхівки саме військової еліти РФ. І тому Пригожин тримається як така фігура, якою більш лякають, яку демонструють Шойгу та іншим з тої точки зору, що ось ви погано воюєте, ось, якщо ви будете продовжувати в тому ж дусі, то просто Пригожину буде даний натяк, що він може розраховувати на більше, і що ви, як армія, просто не потрібні, бо ви не можете втілювати ті задачі, які перед вами поставлені", - сказала Марія Кучеренко.

Аналітикиня Фонду "Повернись живим" переконана, що таке приниження військових офіцерів армії Росії грає на користь Україні, адже вони деморалізовані, що погіршує військову стратегію на полі бою.

"Але ця гра насправді дуже й дуже вигідна з точки зору деморалізації офіцерського кадрового складу. Тобі розповідають, що ти не вмієш воювати. Ти вчився у військовому училищі, в академії, щось там закінчував, про щось мріяв, якісь там амбіції були. А тут стоїть Пригожин, який перед зеками щось говорить про те, що ПВК Вагнера – це шанс "іскупіть віну перед родіной". І тому треба служити у ПВК Вагнера, стати героєм. Бути у ПВК Вагнера – це крутіше, ніж бути в армії. Звісно, ми можемо говорити про певне приниження військових у цілому під час такої риторики, тому насправді хочеться порадити їм просто продовжувати далі, - зазначила вона.

Російський бізнесмен Євген Пригожин, який є соратником Володимира Путіна, визнав, що він створив приватну військову компанію і вона брала активну участь у боях в "Л/ДНР".

Чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині.

Російський диктатор Володимир Путін не наважився покарати голову Чечні Рамзана Кадирова та власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина за критику міноборони РФ, оскільки боїться втратити їхню підтримку.

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